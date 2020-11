Ligue 2 : l'ASNL coule à pic et s'incline à Clermont (2-0)

Après Caen et Grenoble, l'ASNL s'incline ce samedi soir pour la troisième fois de suite à Clermont (2-0). Dossou (30') et Allevinah (69') sont les buteurs clermontois. Cette défaite est inquiétante car les Nancéiens se sont montrés incapables de réagir, ils glissent au classement à la 17ème place à un point du 19ème.

Le match

Avec un calendrier ramassé, Jean-Louis Garcia fait tourner son effectif. L'objectif est de densifier le milieu de terrain pour éviter que Clermont puisse développer son jeu fait de vitesse. Un plan louable mais qui n'a jamais fonctionné. Clermont a été dominateur de bout en bout et sans un bon Baptiste Valette, l'addition aurait pu être plus corsée. Preuve que l'ASNL est en souffrance dans ce match, il faut attendre la 78' pour voir le premier tir cadré, Rayan Philippe reprend de manière acrobatique un centre de Rocha que Desmas détourne au dessus de son but. Ce sera tout pour une équipe qui n'a jamais été en mesure d'apporter une réponse aux problèmes posés par son adversaire.

Un calendrier à venir loin d'être rassurant

L'ASNL va devoir vraiment réagir malgré un calendrier qui s'annonce des plus relevés. La réception de Toulouse, le déplacement à Sochaux et les venues d'Auxerre et Troyes ne sont pas faits pour rassurer. L'heure n'est plus aux calculs mais à la prise de conscience, mais cette équipe dont la confiance s’effrite au fil des matchs peut-elle trouver la clé ?