Ajaccio, France

L'AS Nancy Lorraine débloque ses compteurs. Pour la huitième journée de Ligue 2, Nancy s'est imposé 1-0 sur la pelouse très dégradée du Gazélec Ajaccio grâce à un but de la recrue Christopher Maboulou, titularisé pour la première fois de la saison. L'ASNL a malgré tout battu le record du premier but de la saison le plus tardif avec 677 minutes sans marquer contre 650 à la Roche-sur-Yon en 1992. Avec cette victoire, l'ASNL reste lanterne rouge mais avec trois points de moins que le premier non-relégable Béziers.

Dalé et Maboulou titularisés

Didier Tholot avait fait des choix forts en laissant en Lorraine Amine Bassi et Pape Sané, la principale recrue offensive, privilégiant des joueurs plus collectifs dans leur approche du match. C'est donc Junior Dalé que l'on retrouvait dans l'axe de l'attaque et Christopher Maboulou dans le coeur du jeu. Des choix payants puisque l'ASNL dominait la première période. Mons Bassouamina aurait dû marquer le premier but de sa carrière en Ligue 2 après avoir contourné le gardien mais sa frappe s'écrasait sur le poteau de la cage vide. A la mi-temps, on pouvait craindre le scénario habituel côté nancéien : des occasions mais une défaite à la clé.

Maboulou buteur

Il ne fallait attendre que deux minutes en seconde période pour voir les Nancéiens débloquer le compteur de buts. Sur une relance côté gauche, Vincent Marchetti, aligné en défense, lançait dans la profondeur Christopher Maboulou. Son plat du pied droit trompait David Oberhauser. Si la tension sur la pelouse montait, les Ajacciens ne parvenaient pas à mettre sous pression la défense nancéienne, handicapés par un déchet technique trop important. L'AS Nancy Lorraine avait des opportunités pour doubler la mise mais le manque de confiance se faisait à nouveau sentir. Au coup de sifflet final, le soulagement des joueurs était à la hauteur des difficultés rencontrées. Un succès à rapidement confirmer vendredi prochain face à Sochaux.

Didier Tholot soulagé

Après avoir serré dans ses bras ses joueurs, Didier Tholot s'est présenté soulagé en début de saison :

"Quand vous êtes sur sept défaites d'affilée et que vous allez au Gazélec Ajaccio, ce n'est pas facile. On a montré des valeurs de solidarité, d'abnégation [...] On prend les trois points, on marque notre premier but, même si je pense qu'on aurait pu tuer le match. On ne va pas faire les barbots. Les trois points, c'est le plus important."