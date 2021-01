Ligue 2 : L'ASNL doit convertir les signaux positifs en victoire.

Souvenez-vous il y a quelques mois, en allant à Niort, l'ASNL était déjà en difficulté et les Chamois, eux, étaient dans le Top 3 du championnat. Mais l'hiver a refroidi les ardeurs des joueurs des Deux-Sèvres avec la COVID, un match reporté à cause de la neige et des blessures sur des joueurs important. Résultat, Niort n'a plus gagné en championnat depuis 5 matchs et n'est plus qu'à 6 longueurs devant les nancéiens.

Sortie de convalescence?

"C'est un match important" annonce Jean-Louis Garcia, l'entraîneur nancéien et pour plusieurs raisons.

La 1ère, effectivement, c'est se rapprocher du "ventre mou" du classement, il n'est qu'à 6 points (2 victoires). En plus ce samedi c'est face à un concurrent qui se situe "dans la même partie de tableau" et sur lequel les nancéiens pourraient ainsi revenir.

La 2ème c'est de valider enfin le mieux dans le jeu nancéien. Même si "c'est encore loin d'être parfait" de l'aveu du coach Garcia, on voit l'équipe progresser offensivement et elle a montré aussi lors du dernier match de championnat à Guingamp qu'elle était capable de rester solide tout un match.

La 3ème (et il y en a d'autres) est de voir comment va se comporter ce groupe élargi avec l'arrivée d'un nouvel attaquant, le retour de Biron, le meilleur buteur nancéien, et d'autres. Quels vont être les choix, les associations de Jean-Louis Garcia?

L'entraîneur nancéien le redit "quand on a été assez sérieusement malade comme nous, il faut un peu de temps pour la convalescence". Le rétablissement a déjà débuté depuis plusieurs matchs, on attend désormais la guérison totale. Mais les sensations, les impressions du technicien nancéien sont positives "on doit gagner, on va gagner ce match, j'en suis persuadé!"

Réponse attendue sur le terrain ce samedi, rencontre à suivre dès 18h30 dans l'avant match sur France Bleu Sud Lorraine et francebleu.fr

Le groupe de l'ASNL face à Niort

Le groupe s'étoffe, il a fallu faire des choix pour le staff nancéien - ASNL

Les matchs et le classement en temps réel pour cette 21è journée de championnat