Ligue 2 : l'ASNL en infériorité numérique prend l'eau à Toulouse (4-0)

Session de rattrapage pour l'ASNL ce mercredi soir à Toulouse. Face au TFC, les Nancéiens n'ont pas fait le poids et repartent avec une lourde défaite, 4-0. Nancy, handicapé par l'expulsion dans le premier acte de Basila (25') a rapidement coulé face à Ado (29'), Genreau (30'), Van den Boomen (55') et Rafael (88'). Avec cette 12ème défaite de la saison, l'ASNL reste scotchée à la dernière place du classement.

Un rouge et l'ASNL change de couleur

En l'espace de cinq minutes, l'ASNL a perdu pied. L'exclusion logique de Basila dans la première demi-heure de jeu a sans doute précipité la chute nancéienne dans cette rencontre. Avant cela, les hommes d'Albert Cartier s'étaient montrés appliqués et soucieux de garder une discipline tactique et ce malgré un certain déchet technique. Le pressing nancéien est alors efficace et permet de garder les Toulousains à distance.

Malheureusement, toutes ces bonnes dispositions ont volé en éclat après les deux premiers buts toulousain. L'ASNL s'est alors perdue et a souffert avant que l'addition ne s'alourdisse en seconde période.

Cette défaite, chez une équipe de Toulouse qui devrait évoluer la saison prochaine en Ligue 1 n'a rien d'infamante en soi mais elle a montré que dans l'attitude et dans les intentions, il reste encore des progrès à faire. Des domaines dans lesquels il faudra vite trouver la solution pour espérer continuer à croire au maintien.

Albert Cartier s'est exprimé juste après la défaite face à Toulouse (4-0).