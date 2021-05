Ligue 2 : l'ASNL en panne d'efficacité punie par Valenciennes (1-3)

L'ASNL a été battue ce samedi soir à Marcel Picot par Valenciennes,1-3. Boutoutaou (1'et 60') et Chergui( 79') ont fait la différence malgré le but égalisateur sur coup franc d'Amine Bassi (30'). L'ASNL peut regretter ses nombreuses occasions ratées. Au classement, l'ASNL est neuvième.

Ce samedi soir, l'ASNL recevait, Valenciennes. Les Nancéiens ont été battus, 1-3, au terme d'un match qu'ils ont dominé sans en récolter les fruits. Boutoutaou, auteur d'un doublé (1'et 60') et Chergui (79') ont scellé le sort des rouges et Blancs, malgré l'égalisation de Bassi, après un superbe coup franc à la demi-heure de jeu. Au classement, ce revers fait glisser les Nancéiens à la neuvième place.

Un manque cruel d'efficacité

L'ASNL aura dominé largement son adversaire mais aura manqué cruellement d'efficacité. En zone offensive, les Nancéiens ont beaucoup crée, même si l'ouverture du score valenciennoise est arrivée après seulement 35 secondes de jeu par Boutoutaou (0-1). Mais la volonté nancéienne de ne pas lâcher est rassurante et elle se confirme au fur et à mesure de cette première période, Scheidler et Rocha manquent leurs opportunités, mais pas Bassi, qui transforme un superbe coup franc (30', 1-1). Dans la foulée, l'ASNL frôle le deuxième but, Biron (32') bute sur le gardien de VA avant que Bassi n'adresse une frappe tendue qui passe de peu à côté des buts nordistes. 1-1 à la pause, l'ASNL peut avoir des regrets.

Deux poteaux pour l'ASNL

En début de seconde période, l'ASNL se procure une nouvelle occasion, la tête de Cissokho finit sur le poteau après un coup franc de Bassi (53'). Valenciennes réagit et fait parler son réalisme, sur un corner de Diliberto, Sourzac repousse le ballon sur Chergui dont le centre tir parvient dans les pieds de Boutoutaou qui double la mise (60', 1-2). Injuste mais pas de quoi décourager les hommes de Jean-Louis Garcia, Merghem sur coup franc fait briller Konaté (70'), le portier valenciennois s'illustre une nouvelle fois en détournant sur son poteau une frappe de Scheidler (71').

Nancy n'abdique pas, sur un centre de Triboulet, Scheidler est un poil trop court alors que le but adverse était désert (73'). A force de gâcher, l'ASNL se fait punir, Wooh perd un ballon , Dos Santos sert Chergui, ce dernier sans contrôle ajuste Sourzac et enfonce un peu plus l'ASNL qui ne trouve pas les ressources pour combler son retard et doit s'incliner, 1-3, pour une défaite imméritée.

Jean-Louis Garcia en conférence de presse a regretté les occasions manquées par son équipes face à Valenciennes (1-3)

