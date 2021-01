Ligue 2 : L'ASNL en quête de stabilité à Guingamp

La phase retour de la saison débute ce samedi en Bretagne. Pour cette 20è journée de Ligue 2, Nancy affronte Guingamp, 2 équipes de bas de tableau, bien en dessous de leurs ambitions. Si l'ASNL veut sortir de cette zone délicate, elle doit être plus constante et régulière.

C'est son leitmotiv en ce moment, Jean-Louis Garcia veut s'appuyer sur les points positifs pour tirer son groupe vers le haut. Evidemment il commence donc par énumérer les satisfactions actuelles : 3 matchs consécutifs sans défaite, un "petit matelas" d'avance sur le 19è, un secteur offensif efficace, certains joueurs qui retrouvent leur forme, des jeunes qui commencent à concrétiser les espoirs placés en eux et puis globalement une équipe qui concède assez peu d'occasion, peu importe l'adversaire.

Mais il y a aussi le reste...

L'entraîneur nancéien ne se veut pas pour autant "béat d'optimisme", il sait bien que son équipe "n'avance pas vite" en terme de points, mais cela avance tout de même, 5 unités engrangées sur les 3 derniers matchs, "ce n'était pas le cas sur les matchs précédents" rappelle le coach nancéien. Pas suffisant pourtant pour s'éloigner de la zone rouge, puisque Nancy ne compte que 2 points d'avance sur Rodez, 18ème et barragiste. Elle aurait pu en compter 5 si la fin de match face aux ruthénois avait été plus solide.

Et cela nous amène à LA difficulté du moment, la solidité défensive. Comme le rappelle Jean-Louis Garcia, il ne s'agit pas de pointer uniquement les 4 ou 5 défenseurs et le gardien. Mais le constat est implacable, les portes de la cage lorraine s'ouvrent au moins une fois par match, sur des erreurs, le plus souvent. L'adversaire met rarement du temps à en profiter, ce qui irrite l'entraîneur nancéien "ce ratio, occasions de buts concédées, buts marqués est beaucoup trop élevé". Il en est convaincu, c'est en élevant le niveau d'exigence individuelle que le collectif se solidifiera.

Mais cette fragilité défensive nancéienne pose quand même question. Au début de saison, c'est le secteur qui apparaissait donner le plus de garantie par son expérience, un secteur quasi inchangé par rapport à la saison passée. "C'est peut-être là le problème", s'interroge Jean-Louis Garcia, "c'est humain, parfois on peut être tenté de s'installer dans un certain confort, mais la confiance c'est fragile.". Pour retrouver cette confiance et la solidité qui fût la marque nancéienne la saison passée, il faut que l'ASNL arrive une fois à garder son but vierge sur un match. "Bien sûr qu'on est à la recherche de ce clean-sheet qui nous ferait du bien" reconnait l'entraîneur nancéien, et peu importe la manière, ce 1-0 même avec un contenu difficile, on l'attend.

Guingamp patine

L'adversaire du soir n'est pas beaucoup mieux loti. Miné par une intersaison très agitée, le club a vécu pas mal de soubresauts à l'entame du championnat, l'entraîneur Sylvain Didot débarqué après quelques journées, changement d'actionnaire.

Et visiblement le temps passe mais les choses peinent à se mettre en place du côté de l'En Avant. Grâce à une victoire face à Châteauroux (3-2, après avoir mené 3-0), les bretons ont mis fin à près de 3 mois de matchs sans victoire.

Pas de quoi trembler ou se dire que Guingamp est sorti de ses difficultés, mais attention, ils vont forcément essayer d'enchainer à domicile pour se rassurer car l'objectif, comme pour l'ASNL, est avant tout d'assurer le maintien le plus vite possible dans cette saison de transition.

Prudence tout de même, car, sur le papier, l'adversaire de ce samedi possède des atouts offensifs qu'il faut garder à l'oeil.

Les matchs et le classement en temps réel pour cette 20è journée de Ligue 2

Le groupe encore diminué

Encore quelques absents à déplorer côté nancéien - ASNL

Seka et Latouchent retrouvent le groupe, mais Haag, Biron et Bassi restent blessés.

Comme à chaque match de l'ASNL, la rencontre sera à vivre en direct sur France Bleu Lorraine ou francebleu.fr. Début de l'avant-match dès 18H30.