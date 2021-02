Ligue 2 : L'ASNL enchaîne à Dunkerque (1-2)

L'ASNL en déplacement à Dunkerque ce samedi soir a fait une excellente opération en s'imposant, 1-2, grâce à un doublé de Mickaël Biron (53' et 74') alors que Tchokounté avait ouvert le score pour las Nordistes (24'). Nancy enchaîne un second succès de rang et accède à la 14è place au classement.

L'AS Nancy Lorraine est allée l'emporter ce samedi soir à Dunkerque, 1-2. Mickaël Biron est l'un des hommes clés de la soirée avec Vinni Triboulet, l'ex-spinalien signe un doublé (53' et 74') après que l'imposant, Tchokounté ait ouvert le score en première période (24') pour les Nordistes. Grâce à ce succès, l'ASNL grimpe à la 14ème place du classement et met à distance son adversaire du soir.

Une ASNL à deux visages

Auteure d'une première période très insuffisante, l'ASNL s'est retrouvée menée logiquement. Battus dans l'intensité et dans la détermination, les Nancéiens n'ont quasiment rien montré. Gênée par un adversaire plus prompt à la récupération du ballon et surtout mieux inspiré en phase offensive, l'ASNL n'a jamais pu, et su, répondre aux problèmes posés par une formation dunkerquoise qui rentre donc logiquement au vestiaire avec cet avantage acquis sur un but de la tête de Tchokounté, étrangement seul dans la défense nancéienne après un coup franc de Kebbal (1-0).

Une seconde période pleine

La seconde période est tout autre. Barka remplace Bertrand et l'ASNL semble plus mordante. Enfin présente dans les duels et dans l'agressivité, la formation de Jean-Louis Garcia évolue également plus haut et fait ainsi reculer Dunkerque. La percussion de Triboulet et ses prises de risques sur ses frappes obligent le gardien nordiste à détourner le ballon par deux fois dans les pieds de Mickaël Biron, dont le flair fait mouche aux 53' et 74'. Cette métamorphose collective va s'exercer sur la durée de cette seconde période durant laquelle l'ASNL va parfaitement agir pour garder ce précieux avantage.

Plus de titulaires assurés ?

Au-delà de l'excellente opération comptable réalisée par l'ASNL ce samedi soir face à un concurrent direct au maintien, cette victoire arrive à point nommé pour redistribuer les cartes et stimuler la concurrence. Etant donné les nombreuses absences et après certains réajustements, l'équipe alignée ce samedi soir a été à la hauteur. Un élément de satisfaction important pour la suite de la compétition qui devrait satisfaire le coach Jean-Louis Garcia.

