Ligue 2 : L'ASNL espère boucher les trous ce vendredi à Quevilly

Face à Rodez, l'ASNL n'a pas globalement failli, mais il a suffi de 2 moments mal négociés pour voir la possibilité de faire gonfler la cagnotte de points, s'envoler aussi vite que la tête du défense ruthénois filait dans les filets nancéiens. Benoit Pedretti et son staff ont fait les comptes et le coach nancéien met ses joueurs face à leur responsabilités :

"Depuis qu'on est là, on a pris 7 buts sur des phases arrêtées : 3 corners, un coup de pied excentré à Niort, une touche et un 6m à Ajaccio et un pénalty. [...] Alors je veux bien, on est une équipe on gagne ensemble, on perd ensemble, mais sur les phases arrêtées c'est un-contre-un et c'est celui qui en veut le plus qui s'impose et en ce moment ce n'est pas nous!"

A bas la possession stérile!

Outre ce récurrent soucis sur phases arrêtées, l'ASNL doit faire mieux aussi à l'autre bout du terrain. Si l'ASNL a souvent la possession de balle en sa faveur lors des matchs, cette statistique laisse l'entraîneur Benoit Pedretti sceptique : "Je ne recherche pas la possession à tout prix. La possession pour moi elle sert pour faire courir l'adversaire, pour faire des décalages. Si c'est pour dire on a fait 20 passes derrière, on a la possession, ça ne m'intéresse pas!"

L'attaquant Vinni Triboulet confirme "Il faut qu'on trouve des passes entre les lignes, plus verticales" et tenter de gommer ces passes "prétextes" qui ne font pas avancer les nancéiens mais rassurent. Il faut donc se lâcher un peu plus, faire plus. D'autant que l'ASNL sera privée ce vendredi de Mickaël Biron, suspendu, un des nancéiens les plus remuants cette saison.

Le groupe nancéien pour cette 17ème journée

Mickaël Biron, suspendu, est le principal absent, côté nancéien - ASNL

Le classement et les scores en direct pour cette 17è journée de Ligue 2

Match à vivre ce vendredi sur France Bleu Lorraine

Avant-match dès 20h30 avec Laurent Pilloni, Eric Braun et Johan Gand. Coup d'envoi dès 21H!