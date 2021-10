Ligue 2 : l'ASNL espère sortir positivement de la trêve internationale face à Guingamp

Ces 15 jours de travail pendant la trêve internationale semblent avoir fait du bien dans les jambes et les têtes nancéiennes. Edmond Akichi, le milieu nancéien, ne manque pas d'éloges sur l'interim de Benoit Pedretti " Depuis que le coach Ben est là, tout se passe mieux. Il y a beaucoup plus de liberté, plus de calme, on est en confiance et c'est ça qui nous manquait un peu."

Idem apparemment sur la vie de groupe, l'entraîneur nancéien s'en réjouit "On voit des joueurs concentrés, qui ont envie de travailler, qui sont rigoureux, plus rigoureux que quand je suis arrivé, au niveau des horaires, de l'intérieur des séances, ça c'est bien"

Et les règles sont claires et bien comprises "En dehors du terrain on peut rigoler, on peut déconner, mais dès qu'on arrive sur le terrain, c'est le sérieux, le travail. Ils ont compris qu'il y avait 2 côtés" conclut l'ancien milieu de terrain.

Du ballon pour (re)trouver du plaisir

Lors de ces 2 semaines, les séances ont été basées sur le ballon. "Pour entre guillemets qu'ils se réhabituent à jouer, à ce que j'ai envie de proposer aussi" explique le coach nancéien "C'est important de savoir jouer avec le ballon, se positionner sur le terrain, d'être disponible et techniquement on a besoin de s'améliorer". Et Benoit Pedretti est confiant "Le fait qu'on en soit capable c'est la 2ème mi-temps du PFC."

Et le mot plaisir revient souvent comme le dit le milieu Edmond Akichi "Il (Benoit Pedretti) nous dit souvent de prendre du plaisir". Mais quand on demande à l'entraîneur nancéien si c'est facile de parler plaisir en ce moment dans la situation où est l'ASNL, il réplique "Je serais tenté de vous dire que pour moi, la situation elle est plus facile à faire passer parce que cela va durer un laps de temps" et il revendique cette notion de plaisir "Je leur ai dit avant le PFC, on joue au foot, on fait un métier magnifique, vous êtes là pour faire plaisir aux gens et si vous vous faîtes ch... sur le terrain, cela se voit et les gens s'ennuient. Alors je n'ai pas envie qu'il y ait des coups du foulard, des ailes de pigeon, des trucs, non on n'est pas là pour se la régaler. Mais il faut voir une équipe joyeuse, qui a envie d'aller de l'avant, de défendre, de courir ensemble. Tout ce qui fait une équipe tout simplement"

Il sait aussi que ce sera à son équipe d'aller chercher le public si elle veut son soutien et que malgré ces 2 bonnes semaines de travail, c'est sur le terrain que l'ASNL sera jugée "on a bien travaillé mais ça ne donne aucune garantie, cela ne viendra pas tout seul". D'autant que Guingamp possède plusieurs individualités de qualité, notamment sur le plan offensif et "il faudra beaucoup de choses pour bousculer cette équipe".

Le groupe nancéien pour la réception de Guingamp

Les joueurs de retour de sélection (Cissé, Ciss, Bondo) sont laissés au repos et Abdlehamid El Kaoutari est blessé.

"Des choix ont été faits, certains joueurs ont mérité, bien travaillé et m'ont prouvé que je pouvais compter sur eux et ils sont dans le groupe" explique Benoit Pedretti - ASNL

Benoit Pedretti a également précisé que c'est Nathan Trott qui sera titulaire dans la cage nancéienne.

