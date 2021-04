Ligue 2 : l'ASNL et Sochaux se neutralisent (0-0)

Pas de vainqueur ce samedi soir à Marcel Picot entre l'ASNL et le FC Sochaux qui se sont quittés sur un 0-0. Un match nul logique dans une rencontre qui s'est surtout jouée au milieu de terrain et pauvre en occasions. Au classement, après ce partage des points, l'ASNL est neuvième avec 41 points.

Ce samedi soir, l'ASNL et Sochaux n'ont pas pu se départager au stade Marcel Picot (0-0). Un nul qui reflète la physionomie du match où les occasions ont été rares en raison d'une bataille qui s'est surtout déroulée au milieu de terrain. Au classement, l'AS Nancy Lorraine reste dans la première partie du tableau avec 41 points et une neuvième place.

Un match cadenassé

Entre une équipe nancéienne qui avait besoin de retrouver ses fondamentaux après la lourde défaite à Toulouse (4-1) et une formation sochalienne venue pour se rassurer après son faux pas contre le Paris FC, les prises de risques ont été trop peu nombreuses pour enflammer la rencontre. En alignant une nouvelle fois au milieu de terrain, Merghem, Rocha et Bassi, le coach, Jean Louis Garcia, souhaite voir son équipe tenir le ballon contre des Sochaliens redoutables loin de leur base.

Une occasion partout

Un message entendu seulement pendant les 45 premières minutes, période où les Nancéiens se sont crées leur unique véritable occasion, sur une passe de Bassi pour Scheidler dont la frappe croisée est détournée du pied par le portier adverse (23'). En face, Ambri est le seul à mettre à contribution Constant sur un centre que le gardien nancéien ne peut maîtriser, mais Lefebvre vient jouer les pompiers de service sur la ligne (32'). 0-0 à la pause.

Fermé à double tour

En seconde période, la physionomie du match n'évolue guerre. Des deux côtés, on s’évertue à fermer la boutique à double tour. Le manque de rythme de Merghem et Bassi, fait que l'ASNL ne peut rivaliser dans la conservation du ballon. L'équipe recule et tombe sur un bloc sochalien plus haut, maître de la situation à la récupération, d'autant plus que le jeu nancéien manque de verticalité. L'ASNL fait alors le dos rond sans concéder d'occasions franches et parvient à tenir en échec la meilleure équipe à l’extérieur de Ligue 2.

Le milieu de terrain Amine Bassi après le match nul face à Sochaux

Le coach de l'ASNL est satisfait de la mentalité affichée par son équipe contre Sochaux

