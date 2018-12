Ligue 2 : l'ASNL et Troyes se neutralisent (1-1)

Ce vendredi soir, l'ASNL et Troyes n'ont pu se départager à Marcel Picot, 1-1. Nancy a ouvert le score par Dembélé (53') avant que Touzghar n'égalise (75'). L'ASNL fait du surplace et reste avant dernier au classement mais voit surtout revenir le dernier, le Red-Star à un point.

Nancy, France

L'ASNL et Troyes se sont quittés ce vendredi soir sur un match nul (1-1). Dans une rencontre où chaque équipe a eu sa mi-temps, les Nancéiens ont ouvert le score par Dembélé (53') avant de se faire rejoindre par Touzghar (75'). Ce point du match nul n'arrange pas forcément les affaires nancéiennes. Les joueurs d'Alain Perrin restent scotchés à l'avant dernière place du classement et voient revenir le Red-Star à une longueur.

Un certain soulagement

Cette opposition entre l'ASNL et Troyes n'a pas donné de gagnant. Et pourtant, les deux équipes se sont créées des occasions et des situations pour faire la différence. Les Troyens dominent le premier acte. Sans un bon Chernik (3' et 35') face à Touzghar et Fortuné et un brin de réussite, après une frappe de Mbeumo sur le poteau (10'), l'ASNL peut s'estimer heureuse d'atteindre la pause sans dommage.

Des regrets

En seconde période, l'ASNL montre un autre visage et met davantage de mouvement dans la construction du jeu. Sur sa première situation, Nancy ouvre le score après un numéro de Dembélé qui valide une action personnelle assez spectaculaire (51'). Ce but libère l'ASNL qui se montre plus mordante : Haag ne cadre pas sa frappe (57') et Dalé et tout proche du 2-0 (59'). Les Troyens se rebiffent et égalisent par Thouzghar, qui, avec un peu de réussite profite d'un contre favorable pour battre Chernik de près (75').

Une fin de match à suspense

La fin de match est indécise et les deux formations sont à la limite du KO. Troyes a l'occasion de doubler la mise, mais Moimbé sauve les Nancéiens avec l'aide du montant (87'). Une frayeur qui change de camp dans les toutes dernières secondes. Bassi exécute un coup franc et met à contribution Samassa, le gardien troyen sort le grand jeu (92') et évite ainsi une défaite à son équipe qui sur la physionomie du match aurait été injuste.