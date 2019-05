Ligue 2 : l'ASNL face à des Troyens imbattables depuis presque trois mois

L'AS Nancy Lorraine n'est plus qu'à quelques points du maintien en Ligue 2 de football. Quinzième à trois journées de la fin du championnat, l'ASNL doit prendre des points à Troyes ce vendredi soir. Mais attention, car l'ESTAC n'a plus perdu depuis presque trois mois.

Troyes, France

L'AS Nancy Lorraine en déplacement à Troyes pour la 36e journée de Ligue 2 ce vendredi 3 mai. A trois matchs de la fin de la saison, Nancy est 15e avec 3 points d'avance sur le barragiste , l'AC Ajaccio 18e. A l'amorce du sprint final, Nancy est donc mieux placé que ses concurrents grâce à ses deux victoires de suite contre Orléans et Ajaccio. Mais l'ASNL possède un calendrier difficile avec deux équipes de haut de tableau (Troyes et Metz) et Béziers pour la dernière journée.

Batteries rechargées

L'obsession du staff, c'est que les joueurs ne se relâchent pas. Certes, l'équipe a bénéficié de trois jours de repos après sa victoire face à Ajaccio, mais ce n'était pas un avant-goût des vacances pour l'entraîneur Alain Perrin :

"C'est simplement pour récupérer d'une semaine chargée, physiquement, émotionnellement. Il fallait la digérer pour mieux se concentrer cette semaine et repartir sur ce sprint des trois derniers matchs".

"Sortir de ce merdier"

Une dernière ligne droite sans Santy Ngom, pour l'instant, l'attaquant nancéien laissé au repos à cause de sa tendinite. Abou Ba est lui présent dans le groupe parti l'Aube. Le milieu défensif formé au club reste sur une passe décisive face à l'AC Ajaccio. Le Vosgien bien décidé à ne pas faire durer le suspense en cette fin de saison, il faut gagner à Troyes pour faire un grand pas vers le maintien :

"Ca fait un moment qu'on veut sortir de ce merdier. On veut plier les choses rapidement. On sait que rien n'est fait . On n'a pas à s'éparpiller à droite ou à gauche. On ne doit pas s'enflammer et rester focus sur notre objectif."

En face, Troyes peut valider définitivement sa troisième place au classement. Les joueurs de Rui Almeida qui veulent surtout poursuivre leur série de 11 matchs sans défaite (neuf victoires, deux nuls). Une série construite sur une défense de fer. Les Troyens n'ont encaissé qu'un seul but sur les huit dernières rencontres.

Le groupe nancéien

Ndy Assembe, Constant, Paye, El Kaoutari, Diagne, Moimbé-Tahrat, Néry, Saint-Ruf, Séka, Ba, Marchetti, Bassi, Poha, Abergel, Marveaux, Dembélé, Triboulet, Vagner.

Blessés : Chernik, Ngom.