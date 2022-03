Ligue 2 : l'ASNL fait à nouveau marche arrière face à l'En Avant Guingamp (3-1)

Ce samedi soir, l'ASNL est retombée dans ses travers à Guingamp. Battue, 3-1, l'AS Nancy Lorraine n'a quasiment pas existé, notamment en première mi-temps. Ce résultat logique démontre encore une fois les lacunes affichées sur le plan technique et un mental friable. Le National se précise.

La défense de l'ASNL se fait piéger sur corner et Guingamp ouvre le score par Roux

L'ASNL n'a pas été à la hauteur, ce samedi soir, au stade du Roudourou, face à Guingamp (3-1). menée, déjà, 2-0 à la pause, puis, 3-0, juste après l'heure de jeu, la réduction du score de Ciss (77') ne changera rien au scenario du match. Après une prestation aussi insipide, la défaite est logique. L'ASNL voit se rapprocher le National.

Une première mi-temps fantomatique

Les Guingampais n'ont pas attendu pour bousculer une équipe de l'ASNL qui s'est laissée faire pendant les 45 premières minutes. Apathiques et aphones, les hommes d'Albert Cartier n'ont cessé de subir les assauts bretons, leur laissant la main dans l'engagement et l'agressivité. L'ASNL était à mille lieues de ce qu'elle a montré face au Paris FC.

En seconde période, la trame du match n'évolue guère. L'ASNL ne tient pas la distance, et le but de Saliou Ciss est anecdotique, car elle n'a jamais été en mesure de se surpasser mentalement pour contester la supériorité de son adversaire. Le sursaut d'orgueil vu contre le Paris FC est à mettre aux oubliettes, avec cette inconstance, l'ASNL se fait hara-kiri et confirme qu'elle ne vaut pas mieux que son classement.

La réaction du coach de l'ASNL après la défaite à Guingamp : " On n'est pas au niveau du foot"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :

- 100% ASNL, du lundi au vendredi à 18h00

- La Minute ASNL, du lundi au vendredi à 6h50