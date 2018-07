A quelques jours de la reprise de la Ligue 2 face à Béziers, à l'AS Nancy Lorraine, on se veut prudent. Le traumatisme de la saison passée et du maintien acquis dans la douleur est forcément présent.

Nancy, France

Vendredi 27 juillet, à 20 heures, l'AS Nancy Lorraine ouvrira un nouveau chapitre de son histoire avec le coup d'envoi d'une nouvelle saison de Ligue 2 face à Béziers. Une début de championnat à domicile quelques semaines après un maintien acquis dans la douleur au terme d'une saison très difficile.

Le maintien

Si le club a travaillé à l'intersaison pour repartir de l'avant, du côté des joueurs, on fait profil bas et on veut retenir les leçons du passé. Pas question de reproduire les mêmes erreurs pour l'entraîneur adjoint Benoît Pedretti :

Il n'y a pas de revanche à avoir. Au bout d'un moment, quand tu travailles mal, tu le payes. Et c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Donc la seule revanche, c'est contre nous-mêmes. On a essayé de faire le maximum de notre côté. Pour gagner des matchs, il faut souffrir, il faut se faire mal. Si on n'a pas envie de se faire mal, on n'y arrivera pas."

Un recrutement maîtrisé

Pour l'instant, les Nancéiens visent visent le maintien, et se concentrent sur la régénération de l'effectif. Après Seka, Coulibaly et Da Cruz, l'attaquant Pape Sané doit être présenté ce mardi à la presse. Le défenseur Loris Néry s'entraîne avec Nancy depuis ce lundi et pourrait s'engager dans les prochains jours. Un mercato rassurant pour l'un des anciens Antony Robic :

Voilà, c'est intelligent. Ce sont des recrues qui vont, je pense, faire du bien. Tu es un peu moins dans l'inconnu. Quand tu es dans un groupe où il y a de l'expérience et de la solidité partout, bien sûr, ça met en confiance."

Antony Robic bien conscient de l'importance des mois de juillet et août. Avec six matchs de championnat et deux tours de Coupe de la Ligue, l'ASNL peut presque faire oublier la saison dernière avant septembre.