Ligue 2 : l'ASNL fait tomber le Paris FC avec la manière (3-0)

L'ASNL a fait tomber ce mardi soir à Marcel Picot, le Paris FC, 3-0. Un succès amplement mérité acquis en première mi-temps grâce à un doublé de Biron (10' et 43') et El Aynaoui (28'). Au classement, l'ASNL reste lanterne rouge à 8 points du barragiste, Quevilly.

La victoire de l'ASNL ce mardi soir à Marcel Picot face au Paris FC, 3-0, ne souffre d'aucune contestation. Auteure d'une première mi-temps de bonne facture, l'ASNL a fait la différence sur des buts de Biron (10' et 43') et El Aynaoui juste avant la pause (43'). Avec cette victoire, l'ASNL totalise 23 points mais reste encore éloignée du barragiste, Quevilly, qui compte 8 points d'avance.

Un premier acte réussi

L'ASNL a certainement livré sa prestation la plus convaincante de la saison. Toujours dans le rythme et dans le sens du jeu, l'équipe a déroulé pendant les 45 premières minutes. Agressive à la récupération et surtout efficace dans les fameuses zones de vérités, l'ASNL s'est toujours évertuée à jouer simple en mettant de la vitesse et une grande détermination dans toutes ses intentions.

Ngbakoto et Biron duo gagnant

Si l'ASNL a pris les devant lors de la première mi-temps, elle a su aussi se montrer convaincante en seconde période dans la gestion de son avantage. Cette victoire est donc le fruit d'un travail collectif qui met en relief aussi certaines individualités, à l'image de Yeni Ngbakoto, qui a sans aucun doute été un plus dans l'animation offensive et dans le jeu direct souhaité par Albert Cartier. L'ex-Messin a apporté de la mobilité et sa complémentarité avec Mickaël Biron ouvre d'autres perspectives offensives.

A répéter

Après sa prestation contre le Paris FC, l'ASNL doit maintenant confirmer dès samedi à Guingamp. Une tâche très difficile mais loin d'être insurmontable, à condition de se remobiliser et de répéter la même partition collective.

Albert Cartier souligne que "l'équipe n'a rien accompli d'incroyable"

