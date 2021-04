Ligue 2 : L'ASNL finit à Toulouse un triptyque qui pourrait être historique

Affronter consécutivement les 3 premiers du classement, cela ressemblait à une mission commando pour les nancéiens. Mais après les 2 premiers rounds ce sont les nancéiens qui ont obtenu les deux KO de Troyes et Clermont, le leader et son dauphin.

Plaisir et humilité

Le visage de l'entraîneur nancéien, rayonnant, suffit à lui seul à illustrer les bonnes ondes qui traversent l'ASNL en ce moment, à 8 journées de la fin de saison.

La trêve internationale a-t-elle pu freiner la dynamique rouge et blanche? Jean-Louis Garcia et son gardien Baptiste Valette ne voient pas pourquoi. Vendredi dernier, les nancéiens, ont disputé un match amical pour occuper la trêve et ont battu Strasbourg, avec la manière.

Au contraire, on sent l'enthousiasme d'enchaîner. Jean-Louis Garcia imagine même l'exploit que représenterait un succès en Haute-Garonne. "Je ne sais pas si cela a déjà été réalisé, une équipe qui n'est pas dans les 5 ou 6 premiers du championnat et qui réussirait à battre consécutivement les 3 premiers du classement."

Et quand on demande à l'entraîneur si, maintenant que l'objectif maintien est quasiment rempli, on peut craindre une décompression (volontaire ou non) de son équipe, il réplique. "La question est légitime, parfois c'est inconscient. Mais au vu de la semaine d'entrainement qui vient de s'écouler, je peux vous dire que je n'ai pas du tout senti cela. Au contraire, plus on gagne et plus je les sens à bloc. J'aurais peut-être cette inquiétude si on n'avait pas traversé tous ces moments difficiles. Là, on sait d'où on vient".

Ce n'est pas pour autant que l'ASNL va se prendre pour plus belle qu'elle n'est en ce moment. "Garder les principes, l'engagement, le sérieux" lance Jean-Louis Garcia. Le gardien de but Baptiste Valette abonde : "On a l'humilité de penser qu'on a souffert contre Troyes et Clermont et que cela devrait aussi être le cas à Toulouse".

Toulouse frappe fort

En face en effet, Toulouse présente un bilan offensif qui incite à la vigilance. 55 buts en 30 matchs, 3 buts en moyenne sur les 4 derniers matchs à domicile.

Même si les toulousains ont laissé filer des points à l'extérieur lors des dernières journées (défaite à Amiens, défaite à Rodez), ils restent très bien placés pour la montée. Et surtout ils sont très efficaces à domicile où ils n'ont perdu que 2 fois en 15 matchs. Le souci c'est qu'à chaque fois qu'ils ont la possibilité d'accrocher la 2è place, synonyme de montée directe en Ligue 1, ils laissent passer l'occasion.

Des toulousains qui n'échappent pas à la règle de la dernière ligne droite. Souvent quand une équipe a fait une bonne partie de la saison en haut de tableau, les dernières journées sont compliquées quand l'objectif se rapproche.

Mais justement Toulouse sait qu'il ne faut plus laisser de miettes à ses concurrents dans ce sprint final.

L'ASNL aura-t-elle encore une fois déjouer le piège qui l'attend? Réponse ce samedi en direct sur France Bleu Lorraine, avec l'avant-match dès 14H30.

Le groupe nancéien, sans Biron

Après plus de 3 mois sans compétition officielle, Amine Bassi, le meneur nancéien revient dans le groupe mais Fischer, Coulibaly, Bondo, Bassouamina et Dona Ndoh ne sont pas opérationnels. L'absence de dernière minute c'est celle de Mickaël Biron, meilleur buteur nancéien, touché par la COVID 19.

Biron touché par la COVID et Coulibaly sont les 2 principaux absents dans le groupe nancéien. - ASNL

Résultats et classement en direct