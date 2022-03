Ligue 2 : l'ASNL fonce vers la relégation après sa défaite contre Grenoble (0-1)

Grenoble, qui n'a rien proposé ce samedi soir est donc venu l'emporter à Marcel Picot (0-1), face à une équipe de l'ASNL qui a brillé par son inefficacité. Les occasions manquées de Ciss (49') et Thiam (51'), et l'erreur grossière défensive qui amène le but du Grenoblois, Jordan Tell (59'), résument parfaitement la saison de l'AS Nancy Lorraine. Après cette 15ème défaite, l'ASNL est lanterne rouge, mais voit désormais le barragiste, Grenoble, s'échapper avec 8 points d'avance.

Une sentence irrévocable

L'ASNL est incorrigible, dans l'obligation de l'emporter pour sa survie contre un concurrent direct, elle a failli, comme souvent cette saison. Mais ce vendredi soir, la déception est encore plus amère après la prestation d'un adversaire d'une faiblesse inouïe, mais qui a su planter la seule banderille que lui a donné l'arrière garde nancéienne.

Le constat est donc implacable, l'ASNL est bien à sa place et ne mérite pas mieux que son bonnet d'âne au classement. Le football de haut niveau demande certains fondamentaux que cette équipe est incapable de produire. La sentence semble irrévocable, c'est bel et bien le championnat de National 1 qui attend l'ASNL.

le coach de l'ASNL, Albert cartier, après la désillusion contre Grenoble

