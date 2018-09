L'AS Nancy Lorraine dos au mur ! Nancy se déplace ce vendredi sur le terrain du Gazelec Ajaccio pour la 8e journée de Ligue 2. L'ASNL, engluée dans une spirale négative, avec sept défaites de suite sans marquer le moindre but et une dernière place au classement. Les Corses sont actuellement à la dixième place et restent sur deux succès consécutifs à domicile. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Même si la dernière victoire à l'extérieur de l'ASNL remonte au 2 février dernier face à Valenciennes, que Nancy n'a pas gagné encore un match de championnat cette saison, il faut continuer à y croire pour l'entraîneur Didier Tholot :

"Ce n'est pas la peine de se lamenter sur ce qui a été fait. Maintenant, c'est ce qui est devant. Il faut avoir la volonté. Je vais prendre un exemple qui va peut-être faire vieux con. Quand j'étais joueur, que je suis arrivé à Bordeaux, j'ai eu un accident de bagnole. Le professeur Saillant m'a dit que c'était fini pour le football. Je me suis battu comme un chien pendant quatre mois et à l'arrivée, j'ai joué quart de finale, demi-finale et finale de coupe d'Europe. Tant qu'il y a de la lumière, il faut s'engouffrer dedans."

Didier Tholot devra se passer d'Ernest Seka, suspendu, et de Laurent Abergel, blessé. Des absences qu'il faudra compenser par de la cohésion, surtout dans un contexte parfois compliqué en Corse. Un revers fragiliserait encore davantage la position compliquée de l'entraîneur Didier Tholot.