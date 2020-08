Ligue 2 : l'ASNL joue la carte de la stabilité cette saison

L'AS Nancy Lorraine dans les starting blocks. Coup d'envoi de la saison de Ligue 2 de football ce samedi 22 août avec un déplacement à Amiens, qui vient de descendre de Ligue 1. Un premier test. L'ASNL qui n'a pour l'instant engagé que trois nouveaux joueurs : le latéral Rosario Latouchent, le milieu Mehdi Merghem (qui s'est blessé samedi en amical) et l'attaquant Mickaël Biron. Une stabilité qui tranche avec les dernières saisons. Une stabilité autant voulue que subie économiquement.

Un choix et une nécessité

Une conséquence de la cure d'amaigrissement du budget de l'ASNL passé de 18 à 14 millions d'euros. Certains joueurs aux salaires importants n'ont pas été remplacés. L'ASNL a tenté des paris avec la signature du premier contrat pro de Mickaël Biron par exemple, arrivé d'Epinal. Nancy redevenu raisonnable reconnaît son président Jacques Rousselot :

"Il y a eu cette malheureuse rétrogradation il y a trois saisons. Les joueurs sont partis, on a recruté un peu à la hâte. On a fait des erreurs, comme toujours dans le football il n'y a pas de vérité, on le sait bien. On peut considérer qu'on a dégraissé."

L'ASNL a gardé son noyau dur avec huit ou neuf titulaires de la saison dernière encore présents. Ce qui permet de gagner du temps en début de saison et de se forger un état d'esprit, une identité pour l'entraîneur Jean-Louis Garcia :

"Il y a une belle harmonie, une belle énergie. Ca, j'aimerais qu'on le garde. Mais on n'a pas encore commencé. Mais si on parvient à conserver ça, on peut s'amuser et faire une bonne saison."

Jean-Louis Garcia qui voudra comme l'an dernier naviguer le plus longtemps possible près de la 5e place, synonyme de barrages pour la montée.

Amiens - ASNL, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr ce samedi 22 août à 19 heures.