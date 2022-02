Ligue 2 : l'ASNL maintient la flamme en battant Dunkerque (2-0)

L'ASNL s'est imposée ce samedi soir à Marcel Picot face à Dunkerque, 2-0. Thomas Basila (16') et Mamadou Thiam (63') ont permis à l'ASNL de l'emporter au terme d'un maitrisé. Au classement, l'ASNL est certes toujours lanterne rouge mais revient à 4 points de Dunkerque et à 5 longueurs de Grenoble.

Thomas Basila a ouvert la voie du succès nancéien en inscrivant le premier but face à Dunkerque

Le succès de l'ASNL ce samedi soir face à Dunkerque, 2-0, était indispensable pour croire encore au maintien. Mission accomplie, grâce à Thomas Basila (16') et à Mamadou Thiam (63'). Trois points précieux qui permettent aux Nancéiens de revenir à 4 points des Dunkerquois, et à 5 de Grenoble, battu à Nîmes (3-1).

Une victoire collective

,L'ASNL a gagné son duel contre un concurrent direct au maintien après avoir livré une prestation collective aboutie. Dans tous les secteurs, l'ASNL, s'est montrée habile en commettant le moins d'erreurs possibles. Le manuel de l'efficacité a été appliqué.

Mais au-delà du résultat brut, l'enseignement à tirer de la victoire face à Dunkerque, est l'état d'esprit, et la volonté de tout un groupe de tirer dans le même sens, de jouer ensemble la même partition. La patte Albert Cartier se fait de plus en plus sentir. Reste désormais à confirmer, dès samedi prochain au Havre car l'opération commando est encore loin d'être terminée.

La satisfaction de l'entraîneur de l'ASNL, Albert Cartier après le succès face à Dunkerque

