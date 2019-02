Ligue 2 : l'ASNL manque (encore) une occasion face à Niort 1-1

Denis Will Poha et les Nancéiens n'ont pa réussi à gagner à Niort

Encore une occasion ratée pour l'AS Nancy Lorraine. Alors que les joueurs d'Alain Perrin avaient la possibilité de mettre la pression sur Béziers, le barragiste, en s'imposant à Niort, les Nancéiens ont concédé le nul 1-1 au terme d'un match un peu fou. Nancy reste 19e à deux points de Béziers.

Trois joueurs de champ sur le banc

Fou avant la rencontre quand Nancy se présentait avec seulement trois joueurs de champ valides au coup d'envoi sur le banc : Robic ayant été cédé à Laval la veille, Clément grippé et Triboulet ressentant une douleur au pied à l'échauffement. Alain Perrin devait aligner Dalé d'entrée aux côtés d'Ngom. Malgré les titularisations de quatres recrues (El Kaoutari, Poha, Vagner et Ngom), Nancy fournissait un tout petit début de match. Guy Roland Ndy Assembe sauvait la maison rouge et blanche trois fois en cinq minutes, abandonné par sa défense (17e, 19e, 22e). L'ASNL ne devait son salut qu'à l'expulsion de Cyriaque Rivieyran pour un vilain tacle sur Bassi (32e).

Dalé, premier but de la saison

Les débats s'équilibraient enfin, l'ASNL mettait le pied sur le ballon et se procurait des opportunités jusqu'à la 66e minute où Bassi trouvait dans la profondeur Dalé qui du pied droit ne laissait aucun chance à Allagbé (0-1, 66e). Une avance de très courte durée. Trois minutes plus tard, Léautey effaçait Moimbé-Tahrat et centrait pour Dabasse qui marquait du talon au premier poteau. Tout était à refaire mais rien ne fut plus inscrit. Nancy rentre des Deux-Sèvres avec un sale goût dans la bouche, celui des innombrables ratés à des moments cruciaux de la saison.