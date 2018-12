Ligue 2 : l'ASNL manque le coche à Ajaccio (1-1)

Ajaccio, France

L'AS Nancy Lorraine revient du stade François Coty d'Ajaccio avec le point du match nul. Les Nancéiens et l'AC Ajaccio se sont séparés sur le score de 1-1 à l'occasion de la 17e journée de Ligue 2. Au classement, Nancy reste 19e, avec trois points de retard sur son adversaire du soir et cinq points sur Sochaux, premier non-relégable.

Deuxième but de Dembélé

L'ASNL a réussi à contenir l'AC Ajaccio dans un match fermé, marqué par du déchet technique des deux côtés. Mais les Nancéiens ont su se montrer opportunistes. Sur un coup franc obtenu dans la moitié de terrain nancéienne par Triboulet, Abergel lance Dembélé dans la profondeur. L'attaquant nancéien, oublié par la défense, s'en va dribbler Leroy et marque dans le but vide sa deuxième réalisation de la saison. Ce qui en fait le meilleur buteur de l'ASNL en championnat.

Rejoint à la 92e minute

En deuxième mi-temps, l'ASNL se procure plusieurs grosses occasions, Busin manque le 2-0 par deux fois. Triboulet bute également sur Leroy. Mais dans les dernières minutes, l'AS Nancy Lorraine plie. Sur un ballon mal renvoyé, Mathieu Coutadeur trouve le petit filet de Chernik qui avait déjà sauvé la patrie à plusieurs reprises.

L'ASNL revient avec un point. Pas une mauvaise opération mais un recul quand même pour l'entraîneur Alain Perrin :

"Sur le plan comptable, on peut se satisfaire de ramener un point mais en tant que technicien, je suis attaché au contenu [...]Ce soir, on s'est fait bouger et on n'a pas bien répondu."