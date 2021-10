Ligue 2 : l'ASNL manque le coche contre Sochaux (0-0)

L'ASNL et Sochaux ont offert ce samedi soir au public de Marcel Picot une rencontre agréable mais sans but (0-0). Un score de parité qui laisse des regrets aux Nancéiens qui ont beaucoup tenté en seconde période sans trouver la faille. Les progrès de l'ASNL sont réelles mais ne suffisent pas pour l'instant à se défaire de la dernière place au classement.

L'ASNL offre un nouveau visage défensif

Certes il n'y a pas la victoire au bout, mais le contenu affiché face au deuxième du championnat offre des perspectives plus réjouissantes pour l'ASNL. La discipline collective souhaitée par le coach, Benoît Pedretti, se confirme avec cette volonté de ne pas se désorganiser et ainsi garder une base défensive pour ne pas encaisser de but avant tout.

Trop juste encore offensivement

Le message semble avoir été reçu par les hommes de Benoît Pedretti, maintenant il faut que ces progrès soient accompagnés par une efficacité offensive qui reste trop insuffisante. Et pourtant, les Nancéiens y mettent de la bonne volonté avec le souci de bien utiliser le ballon, mais par manque de précipitations dans le dernier geste, les actions ne se concrétisent pas. Si l'ASNL entend forcer la porte du maintien, elle devra progresser dans ce domaine et vite trouver la clé.

