Ligue 2 : l'ASNL meurtrie après la blessure de Vagner

L'AS Nancy Lorraine a gagné face au Paris FC pour la 16e journée de Ligue 2 mais a aussi perdu son joueur le plus décisif et la coqueluche de Picot en la personne de Vagner. L'attaquant capverdien a été évacué pour une grave blessure à la cheville gauche.

Tomblaine, France

C'est l'image de ce match de la 16e journée de Ligue de football entre l'AS Nancy Lorraine et le Paris FC. Au delà de la victoire méritée et du bon match des Nancéiens, cette image, c'est celle de Vagner évacué de la pelouse sur civière, Frédéric Muel, le médecin du club, tenant son pied gauche. Une blessure impressionnante qui a marqué les joueurs et le public présent au stade.

65e minute, Vagner dispute un ballon aérien dans la surface de réparation parisienne alors que l'ASNL mène 1-0. A la retombée, l'attaquant nancéien s'écroule. C'est la panique autour du meilleur buteur de l'AS Nancy Lorraine. Plusieurs joueurs parisiens et nancéiens appellent la civière immédiatement. Amine Bassi se précipite vers le banc de touche. C'est grave. Après plusieurs minutes de manipulation par le docteur Frédéric Muel et le kiné Sylvain Olivier, Vagner quitte la pelouse sous les applaudissements du public. Il est évacué vers la clinique de Gentilly pour de plus amples examens.

Une situation compliquée à gérer sur le terrain explique l'entraîneur Jean-Louis Garcia :

"C'était compliqué. J'avais deux,trois joueurs qui étaient en pleurs. Il a fallu les remobiliser. Malheureusement, les gars, il faut continuer. C'était un moment pas facile. On a eu une petite période de flottement dans un match qu'on avait jusque là bien contrôlé. Ce sont des moments pénibles. L'équipe a bien réagi en marquant ce but".

Selon Jean-Louis Garcia, on parle au minimum d'une luxation. Des examens d'imagerie médicale devaient permettre de déterminer s'il y avait une fracture. Ce n'était pas certain ce vendredi soir.

"On perd un collègue"

Une victoire au goût amer, difficile à savourer pour le gardien Baptiste Valette :

"On perd un collègue, un joueur important de l'effectif, un caractère, un meneur. De le voir sortir comme ça, ça nous touche. Il y a eu un moment de flottement de notre part. On a réussi à relever la tête et sur le terrain on s'est dit qu'on devait le faire pour lui."

Une blessure qui a aussi marqué les supporters de l'ASNL :