Ligue 2 : l'ASNL montrée du doigt pour ses pratiques en matière de recrutement

Selon les informations du site Maligue2.fr, onze clubs de Ligue 2 ont écrit à la LFP et à la FFF pour dénoncer le recrutement de l'AS Nancy Lorraine via des prêts de joueurs accordés par Ostende, club possédé par les mêmes propriétaires que Nancy.

Une fronde contre l'AS Nancy Lorraine en Ligue 2 de football. Elle ne vient pas de ses supporters après la défaite 4-0 à domicile face à Toulouse le week-end dernier mais d'autres clubs du championnat. Selon les informations du site spécialisé Maligue2.fr, 11 présidents de clubs ont adressé un courrier à la ligue de football professionnel, à la fédération française ainsi qu'à la direction nationale de contrôle de gestion pour les alerter sur les pratiques du club au chardon en matière de transferts. Des clubs qui évoquent "une concurrence déloyale" alors que Nancy bénéficie de joueurs prêtés par Ostende, club qui a les mêmes actionnaires que l'ASNL.

L'ASNL contourne-t-elle son interdiction de recrutement à titre onéreux ?

Trois prêts sont dans le collimateur des autres clubs de Ligue 2, ceux de Michaël Biron, Thomas Basila et Andrew Jung. Pour les deux derniers, ce sont des joueurs que le club au chardon n'avait pas les moyens de s'offrir vue son interdiction de recrutement à titre onéreux. C'est finalement le club belge qui a payé pour prêter pour deux saisons ces joueurs à Nancy. Un "contournement" de l'interdiction de recrutement selon ces clubs qui demandent aux instances d'agir.

En attendant, ils promettent de déposer une réserve à chaque rencontre face à l'AS Nancy Lorraine avec ces trois joueurs sur le terrain. Une requête qui a peu de chances d'aboutir car ces contrats ont tous été validés juridiquement par la Ligue qui n'a rien trouvé à redire. L'ASNL a bel et bien le droit de se faire prêter des joueurs. Du côté du club, pour l'instant, c'est silence radio. Depuis son arrivée, le président Gauthier Ganaye n'a jamais caché son intention de faire collaborer entre eux les différents clubs du groupe.

"La pratique précède le droit"

Un problème qui se présente en même temps que l'essor de ces groupes à plusieurs clubs comme le sont City Football Group ou encore Red Bull. "Ce sont des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ", note Luc Arrondel, économiste, directeur de recherches au CNRS et co-auteur du livre "l'argent du football" :

"On est dans une sorte de flou un peu juridique. Pourquoi ne pas durcir les règles ? Quand un club est interdit de recrutement, il faudrait regarder de manière plus fine les mouvements, c'est clair. On sent que la pratique précède le droit donc il faudra voir ce que dira le droit."

Des pratiques qui ont l'air de "choquer" certains clubs de Ligue 2, en pleine crise économique post-Covid et en plein feuilleton sur les droits TV.