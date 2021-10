Ligue 2 : l'ASNL n'a pas fait le poids face à l'AC Ajaccio (2-0)

L'ASNL était en déplacement ce samedi à Ajaccio pour y affronter l'ACA. Nancy battu, 2-0, après un doublé de Nouri (8'et 58') a cruellement manqué de constance notamment en seconde période. Cette défaite plonge un peu plus l'ASNL dans la difficulté au classement qui reste bon dernière.

L'ASNL battue ce samedi soir par l'AC Ajaccio continue de s'enfoncer un peu plus au classement. Nouri auteur d'un doublé (8' et 58') est le bourreau d'une équipe de l'ASNL qui n'avait pas les armes pour tenir tête aux Corses. Cette défaite est la septième de la saison et scotche l'AS Nancy Lorraine à la dernière place au classement.

L'ASNL ne tient pas la distance

L'écart de 15 points entre les deux formations ne se fait pas véritablement sentir en première mi-temps. Certes, les Ajacciens ont ouvert le score rapidement mais les Nancéiens n'ont jamais renoncé en se portant vers l'avant durant les 45 premières minutes. Des intentions louables qui n'ont pas suffi sur la longueur car dans le second acte, les Corses en élevant le curseur ont confirmé les difficultés de l'équipe nancéienne à jouer juste et à se créer des occasions.

Que faut-il retenir après ce nouveau revers ? Tout n'est pas jeter. L'ASNL confirme une certaine cohérence dans le jeu mais semble trop limitée pour prétendre aujourd'hui à sortir de l'ornière. Le manque de talent individuel dans toutes les lignes plombe la bonne volonté collective affichée depuis l'arrivée sur le banc de Benoît Pedretti. Le calendrier qui attend l'ASNL avec la venue de Sochaux avant un déplacement à Niort n'est pas fait pour rassurer.

Benoît Pedretti en conférence de presse après la défaite à Ajaccio

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :

- 100% ASNL, du lundi au vendredi à 18h00

- La Minute ASNL, du lundi au vendredi à 6h50