Ligue 2 : l'ASNL n'a rien à perdre en déplacement sur la pelouse du RC Lens

Par Cédric Lieto, France Bleu Sud Lorraine

C'est une AS Nancy Lorraine et dos au mur qui se déplace à Lens ce samedi pour la 21e journée de Ligue 2. Entraîneur et joueurs le répètent, Nancy ne peut plus calculer, il faut prendre des points quel que soit l'adversaire.