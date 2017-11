Ligue 2 : l'ASNL n'y arrive toujours pas et concède le nul face à Lens (1-1)

L'ASNL a été accrochée ce samedi après midi par le Racing Club de Lens (1-1). Dembele a montré la voie en ouvrant le score (19ème) avant que les Lensois n'égalisent en fin de rencontre par Hafez (84ème). Une nouvelle fois l'ASNL n'a pas su garder le résultat. Au classement, l'ASNL reste 16ème.

Ce samedi après midi, l'ASNL a manqué une nouvelle occasion de l'emporter. Comme face à Clermont il y a 15 jours, l'ASNL qui menait pourtant 1-0 s'est faite rejoindre dans les derniers instants de la rencontre. De quoi annuler la première demi-heure au cours de laquelle les Nancéeins ont la main mise sur le jeu. Un temps fort qu'ils négocient parfaitement en ouvrant le score par Dembele à la 19ème sur un service de Clément. Un score acquis à la pause contre une formation lensoise absente.

Le spectacle était surtout dans les tribunes

En seconde période, après la sortie de Bassi, l'ASNL moins souveraine recule et se montre fébrile techniquement . Les Lensois sortent alors de leur torpeur et se décident enfin à s'appliquer, mais Bayala face au but rate la cible (49ème). L'ASNL joue en contre et frôle le 2-0 après que Cuffaut ait adressé un centre en retrait pour Robic, dont la frappe est repoussée par le gardien adverse Vachoux (70ème).

Mais à force de céder du terrain, l'ASNL se fait punir quand Diagne trop gourmand perd le ballon aux abords de la surface de réparation, une aubaine pour Hafez (85ème) qui trouve la lucarne de Chernik (1-1). Le portier nancéien est décisif en toute fin de match, il s'oppose à la tentative à ras de terre de Bayala (91ème) après un manque évident de lucidité de tout un collectif qui encore une fois aura soufflé le chaud et le froid.

Réaction de Vincent Hognon après la rencontre face à Lens