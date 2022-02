Ligue 2 : l'ASNL ne peut faire que match nul contre Caen (1-1)

Ce samedi soir, l'ASNL n'a pu faire que match nul face au Stade Malherbe de Caen, 1-1. Mickaël Biron avait pourtant mis sur orbite son équipe après un beau travail préparatoire de Grégoire Lefebvre (55'), avant que l'opportuniste, Alexandre Mendy n'égalise, suite à une reprise de volée de Benjamin Jeannot détournée par Valette (63'). Dernière au classement, ce point est loin d'être une satisfaction pour l'ASNL, qui voit l'avant dernier, Dunkerque, prendre cinq points d'avance après son succès à Nîmes (0-1).

De la bonne volonté, mais...

Après la lourde défaite à Valenciennes ce mardi (6-1), l'ASNL devait réagir. Elle l'a fait en partie, en se montrant déterminée à ne pas céder comme dans le Nord aux moindres accélérations de son adversaire. Malheureusement, cette bonne volonté ne suffit pas. Dans sa position, l'ASNL ne peut plus se contenter de si peu. Il reste 15 matchs et l'heure n'est plus au calcul.

Pour cela, l'ASNL devra enfin desserrer le frein à main et trouver des ressources mentales. Le dépassement de soi et de fonctions seront indispensables pour parvenir au maintien qui semble de plus en plus lointain.

Ecoutez la réaction du coach de l'ASNL après le nul face à Caen

Grégoire Lefebvre en conférence de presse après la rencontre face à Caen

