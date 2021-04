Ligue 2 : l'ASNL ne tient pas la distance et s'incline à Auxerre (3-2)

Auxerre et l'ASNL se sont affrontées ce samedi soir au Stade de l'Abbé-Deschamps. L'ASNL s'est inclinée, 3-2, malgré l'ouverture du score rapide de Scheidler (3') et un but superbe de Seka en seconde période (71'). Lloris (19'), Jubal (41') et Coeff (84') ont scoré pour l'AJA.

L'ASNL est revenue bredouille ce samedi soir de son déplacement à Auxerre. Les Nancéiens s’inclinent, 3-2. Scheidler (3') et Seka (71') ont trouvé le chemin du but auxerrois pour l'ASNL et Lloris (19'), Jubal (41'), Coeff sont les buteurs icaunais. Avec cette défaite, l'ASNL fragilise encore un peu plus sa place dans le top 10 de Ligue 2.

Des absences préjudiciables

Si l'ASNL est parvenue à rentrer dans son match très rapidement avec ce but de Scheidler magnifiquement construit par Lefèvre et Triboulet, elle a ensuite laissé l'initiative à son adversaire. Malgré sa grande souffrance sur son côté gauche et la percussion de Gauthier Hein, c'est du côté droit que l'ASNL va connaître deux coup durs, et à chaque fois sur corner par Lloris et Jubal. Les deux buts auxerrois sont identiques puisque ils sont inscrits au premier poteau. Des absences coupables et qui démontrent un manque cruel de détermination dans les duels de la part des défenseurs et une certaine inexpérience dans le domaine aérien du jeune portier nancéien.

Dans cette première période, l'ASNL cède sur coups de pied arrêtés mais elle aurait pu connaître une punition plus importante pendant les temps forts auxerrois sans un Hugo Constant inspiré sur sa ligne, face à Sakhi (25' et 38') et Dugimont (18'). A la pause, l'ASNL peut être satisfaite de n'être menée que 2-1.

Une erreur payée cash

En seconde période, le scénario change. Auxerre en fait moins et les Nancéiens plus. Même si les situations sont plus nombreuses que les occasions des deux côtés, ce sont les Nancéiens sortent le ballon et l’utilisent mieux. Des efforts que les hommes de Jean-Louis Garcia vont répéter, jusqu'à obtenir un coup franc que Rocha exécute, la reprise de la tête de Scheidler vient fracasser la barre transversale de l'AJA (65'). Le Cap-Verdien remet ça sur corner et trouve Seka, l'ex-strasbourgeois entré en jeu auparavant arrive ne pleine course et place une reprise de volée qui transperce la défense de auxerroise (2-2, 71').

Revenue au score, l'ASNL va mieux défendre mais va baisser la garde et subir une douche froide. Sur un long ballon donné par Arcus au second poteau dans la surface de réparation, Coeff sans opposition bat de la tête, Constant (3-2, 83'). Cette action qui amène ce troisième but a comme un air de déjà vu. Nancy s'incline et n'avance plus, avec seulement un point pris sur les trois derniers matchs.

Giovanni Haag est déçu après la défaite de son équipe ce samedi soir à Auxerre

Jean-Louis Garcia est satisfait de l'implication de son équipe malgré la défaite