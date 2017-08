Ligue 2 : l'ASNL officialise deux recrues en défense

Quelques heures avant son match comptant pour la troisième journée de Ligue 2 face à Nîmes, l'AS Nancy Lorraine a confirmé les signatures de deux défenseurs centraux : l'ex-bastiais Nicolas Saint-Ruf et l'ancien caennais Alaeddine Yahia.a

L'AS Nancy Lorraine peaufine sa défense. Le club au chardon a enregistré les signatures de deux recrues défensives ce lundi 14 août. Il s'agit de l'ancien bastiais, Nicolas Saint-Ruf et de l'ex-joueur du SM Caen, Alaeddine Yahia.

Essai transformé pour Saint-Ruf

Pour le premier, la signature était dans les tuyaux depuis une semaine. Le joueur, formé à Lens et passé par Montpellier et Bastia notamment a signé pour deux saisons en Lorraine. Agé de 24 ans, il arrive libre, son ancien club, Bastia, ayant perdu le statut professionnel. Le défenseur d'1m87 a semble-t-il convaincu lors de son essai malgré une saison 2016-2017 décevante pour lui.

Nicolas Saint-Ruf sous le maillot de Montpellier (à droite) © Maxppp - Stéphane Mortagne

L'autre recrue est une vieille connaissance de Ligue 1 et Ligue 2. Agé de bientôt 36 ans, l'international tunisien est passé par plusieurs clubs français comme Lens, Nice, Saint-Etienne ou encore Caen. Le club normand l'a laissé libre à la fin de son contrat. Un défenseur solide dans les duels et qui devra apporter son expérience dans l'axe puisqu'il a disputé 335 matchs en championnat de France (L1 et L2 confondues).

L'AS Nancy Lorraine a enregistré à ce jour six recrues.