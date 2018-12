Ligue 2 : l'ASNL peut elle enchaîner face à l'AC Ajaccio ?

Trois jours après sa victoire à Orléans (1-2), l'AS Nancy Lorraine est de nouveau en déplacement à l'occasion de la 17e journée de Ligue 2. Nancy, qui n'est plus lanterne rouge (19e), s'en va défier l'AC Ajaccio (17e) qui compte trois points de plus au classement. Autant dire qu'un troisième succès de suite des Nancéiens relancerait totalement la lutte pour le maintien avant la trêve.

Rester performant

L'ASNL reste sur deux victoires de suite en championnat, ce qui n'était plus arrivé depuis mai 2016. Une dynamique à poursuivre même s'il ne faudra pas analyser seulement le résultat pour l'entraîneur Alain Perrin :

"La performance n'est jamais garantie. On verra si les joueurs ont digéré ces deux matchs ou s'il y a un coup de fatigue [...] On analysera le résultat en fonction des circonstances [...] Je suis plus attaché aux performances, car sur le long terme, c'est la performance qui vous fait progresser et faire des résultats."

Alain Perrin espère que l' @asnlofficiel sera capable d'enchaîner face à l' @ACAjaccio, au moins au niveau du contenu du match #acaasnl#FBsportpic.twitter.com/4lTRIa5nLQ — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) December 3, 2018

La prudence est donc de mise alors que l'équipe s'est montrée très réaliste à Orléans. L'AS Nancy Lorraine a pris son destin en main. Il faut réussir à enchaîner désormais pour le milieu de terrain Laurent Abergel :

"Ca avance un peu moins vite devant nous et on sait qu'en Ligue 2, si on perd deux ou trois fois, ça devient compliqué et que si on gagne deux ou trois fois, on entrevoit de l'espoir. Il reste énormément de matchs, même si on arrive à passer devant eux, rien ne sera fait."

AC Ajaccio - ASNL, coup d'envoi à 21 heures, avant-match dès 20h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Diagne, Seka, Coulibaly, Saint-Ruf, Muratori, Néry, Da Cruz, N'Guessan, Abergel, Ba, Bassi, Dalé, Dembélé, Robic, Busin, Triboulet.

Blessés : Badila, Sané, Moimbé-Tahrat, Nguiamba, Maboulou.

Choix : Mabella, Clément, Marchetti, Koura, Bassouamina.