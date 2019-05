Ligue 2 : l'ASNL peut sauver sa saison face à Metz dans le derby lorrain

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine peut quasiment sauver sa saison ! Nancy reçoit le voisin, Metz, pour la 37e journée de Ligue 2 ce vendredi soir à partir de 20h45. Un derby avec des enjeux diamétralement opposés : Metz est déjà assuré de monter et de finir champion de Ligue 2 alors que l'AS Nancy Lorraine joue son maintien en deuxième division. Pour se maintenir dès ce soir, il faudra obtenir un meilleur résultat que Sochaux à Lorient. Un duel pour la suprématie régionale sans supporters du FC Metz, interdits de déplacement par la préfecture, mais dans un stade Marcel Picot qui sera quasiment plein.

Si la motivation est présente, évidemment, reste à savoir comment battre une formation de Metz qui n'a perdu que quatre fois en championnat cette saison. Il faudra déjà être capable de ne pas craquer dès les premiers instants comme à Troyes. L'entame sera déterminante pour Loris Néry, le latéral nancéien :

"Ils sont champions, ils n'ont rien à jouer même si ça reste un derby. C'est vrai qu'il y a plus d'enjeu pour nous, il va falloir que ça se voit dès le début du match dans l'impact, dans l'intensité. C'est à nous de mettre de la folie dans ce match."

Ngom bon pour le service

Pour peser sur la défense, l'attaquant Santy Ngom qui s'est peu entraîné depuis deux semaines à cause d'une tendinite, pourrait être titularisé. Malgré l'enjeu et le contexte, pas question de ne jouer que sur le défi physique et de vraiment durcir le match pour l'entraîneur Alain Perrin :

"Je ne sais pas si on peut durcir avec Vagner, Marveaux ou Bassi. Il faut être réaliste sur nos moyens. Il ne faut pas dire des mots si on n'a pas les moyens de nos ambitions. Il faut être très bon sur nos qualités."

S'appuyer sur le jeu, c'est ce que fait Alain Perrin depuis sa prise de fonction. Ce qui a permis à l'ASNL d'être 15e à deux journées de la fin, d'être 6e sur phase retour et même troisième meilleure attaque sur cette période. L'AS Nancy Lorraine a les cartes en main pour s'éviter un match de la peur du côté de Béziers pour la 38e journée de Ligue 2.

Alain Perrin s'est également exprimé sur l'éventuelle haie d'honneur qui pourrait être réservée au FC Metz à Picot. Si Jean-Michel Roussier avait fermé la porte, Alain Perrin l'ouvre légèrement, en fonction de la physionomie de la soirée :

Le groupe nancéien

Ndy Assembe, Constant, Paye, Saint-Ruf, Seka, Diagne, El Kaoutari, Moimbé-Tahrat, Néry, Ba, Poha, Marveaux, Marchetti, Abergel, Bassi, Vagner, Dembélé, Ngom

Blessé : Chernik

ASNL - FC Metz, coup d'envoi à 20h45, avant-match dès 20h15 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr