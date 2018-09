Nancy, France

Le Havre est venu s'imposer ce vendredi soir à Marcel Picot (0-1) face à une équipe de l'ASNL en grande difficulté. Après huit journées, les Nancéiens n'ont toujours pas pris le moindre point et restent derniers au classement de Ligue 2 avec une attaque atone.

Le match

Le Havre n'a pas eu a forcer son talent pour battre l'ASNL qui n'a jamais été en mesure de contrer les plans de son adversaire. Sur la véritable première incursion offensive des Normands, la défense nancéienne a plié. Une récupération, une passe directe dans le dos de Néry pour Fehrat qui centre pour Goury dont l'opportunisme fait mouche (8').

Une entrée en matière catastrophique pour l'ASNL qui sans la maladresse des attaquants normands aurait sans doute coulée définitivement. Entre temps, les hommes de Didier Tholot perdent Abergel sur blessure (37') et Seka récolte un premier carton jaune (38'). À la pause, Nancy est mené logiquement.

Une impuissance certaine

En seconde période, la réaction nancéienne se fait attendre. Les Havrais gardent la maîtrise et se retrouvent rapidement en supériorité numérique après l'exclusion de Seka (47'). Une décision qui va faire sortir de leur léthargie les Nancéiens, plus volontaires certes mais toujours aussi peu dangereux, mis à part sur une frappe de Robic (69') bien repoussée par le gardien havrais, Thuram. Trop peu pour inverser la tendance. Nancy s'incline pour la 8ème fois en autant de matchs disputés et n'a toujours pas inscrit le moindre but en championnat.