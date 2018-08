L'AS Nancy Lorraine s'enfonce encore davantage au soir de la cinquième journée de Ligue 2. Nancy s'incline 1-0 face à Niort et concède une cinquième défaite sans marquer le moindre but. Tous les compteurs sont bloqués après sept heures et demi de jeu.

L'AS Nancy Lorraine plus que jamais en perdition. L'équipe entraînée par Didier Tholot a concédé ce vendredi sa cinquième défaite en autant de rencontres de Ligue 2. Revers face à Niort, à domicile, 0-1 sur un but inscrit à la 70e minute sur coup de pied arrêté par Ande Dona Ndoh. L'AS Nancy Lorraine n'a toujours pas inscrit le moindre but, ce qui n'est jamais arrivé depuis l'instauration d'une poule unique en deuxième division en 1993.

0 - Nancy n’a pas inscrit le moindre but après 5 matches en Ligue 2 cette saison, une première depuis l’instauration de la poule unique en 1993/94. Calvaire. pic.twitter.com/ipUcWoF12f — OptaJean ⭐⭐ (@OptaJean) August 24, 2018

Didier Tholot avait décidé de faire confiance à l'équipe qui avait perdu à Auxerre en livrant la plus belle prestation de la saison. Exit Muratori, remplacé par Marchetti sur le côté gauche de la défense. Et ça aurait pu marcher en début de match. L'AS Nancy Lorraine se procurait les deux plus belles occasions de la rencontre par Bassouamina qui ajustait mal son lob au quart de jeu. Avant la pause, c'est le portier niortais Saturnin Allagbé qui renvoyait un coup franc de Serge N'Guessan.

L'AS Nancy Lorraine faisait preuve de beaucoup de maladresse mais conservait le point du nul. Jusqu'à la 70e minute sur un corner. Dona Ndoh reprend le ballon de la tête, Chernik s'interpose mais le buteur niortais reprend du pied et fait trembler les filets. Les joueurs de Didier Tholot, malgré les entrées de Bassi, Dalé et Ba ne parvenaient pas à marquer. Chernik sauvait même les siens sur deux contres niortais. Nouvelle défaite avant de recevoir Orléans mardi en Coupe et se rendre vendredi prochain à Châteauroux, juste avant la trêve internationale.