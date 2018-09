Ce vendredi soir, l'ASNL et Sochaux se sont quittées sur un match nul, 0-0. Un résultat logique qui n'arrange personne. Dans la bataille, l'ASNL a fini la rencontre à 10 après les blessures de Muratori, Dalé et Robic. Au classement, après 9 journées, Nancy reste dernier de Ligue 2 avec 4 points.

Nancy, France

Nancy et Sochaux n'ont pu se départager ce vendredi soir à Marcel Picot (0-0) pour la 9e journée de Ligue 2 de football. Un point qui ne fait guère avancer les Nancéiens au classement, toujours derniers avec 4 points et qui ont terminé la rencontre à 10, après les sorties sur blessures de Muratori, Dalé et Robic.

Le match

La combativité de l'ASNL est la seule satisfaction de la soirée. Cette volonté lui a permis d'enchaîner un deuxième mach sans prendre but après la victoire à Ajaccio la semaine dernière (0-1). En revanche, Nancy a une fois nouvelle montré ses limites techniques dans la construction du jeu. Dans cette rencontre pauvre en occasions, les Nancéiens ont été sauvés par le poteau (20', Démirovic) et aussi par la maladresse des Sochaliens.

Pendant 94 minutes, l'ASNL n'a jamais pu se mettre en position favorable, la faute à un déchet important dans le dernier geste et un certain manque de confiance. Un mal récurrent qui est venu s'ajouter aux blessures de Muratori, Dalé et Robic.

Un recul dans le jeu

Impression mitigée à la sortie des vestiaires. Si l'ASNL a décroché son premier point de la saison à domicile et a réussi à ralier à sa cause les supporters de la tribune Schuth, les Nancéiens se sont créés trop peu d'opportunités pour espérer l'emporter. Au vu des circonstances, cela reste un bon point pour l'entraîneur Didier Tholot :

Un bon point parce qu'il y a l'abnégation des joueurs, la volonté de ne pas prendre de but. C'est positif mais on ne méritait pas mieux avec le déchet technique qu'on a eu."

L'AS Nancy Lorraine se présentera à Lorient sans Diagne suspendu, peut-être sans Muratori, Dalé et Robic blessés ce vendredi. Tout cela sans enregistrer de retours de blessures. Seul Serge N'Guessan, suspendu ce soir, fera son retour. Il ne sera pas de trop pour aller chercher un point en Bretagne face à l'un des favoris pour la montée, battu à Orléans 2-0.