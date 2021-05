Ligue 2 : l'ASNL prend un point à Rodez (1-1)

Le but d'Amine Bassi n' pas suffit pour l'emporter à Rodez

Dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 2, l'ASNL se déplaçait ce samedi soir à Rodez. Les deux formations se sont séparées sur un score de parité, 1-1. Les Lorrains ont été les premiers à trouver le chemin des filets sur un tir lointain de Bassi (74'), avant que Bonnet ne réplique dans une défense qui commettra sa seule grosse erreur (74'). L'ASNL en quête de la huitième place reste neuvième au classement, à un point de Valenciennes battu par le Havre (3-5).

Une volonté de jouer

Dans cette rencontre, il y a eu plusieurs périodes pendant lesquelles l'ASNL a eu la maîtrise sans trouver l'efficacité offensive. Malgré ce déficit, les hommes de Jean-Louis Garcia n'ont pourtant jamais renoncé à vouloir chercher la victoire. Nullement déstabilisés par l'absence des titulaires en charnière centrale, les Nancéiens se sont montrés organisés dans leur 3-5-2 avec Akichi, Ciss et Wooh qui ont assuré parfaitement l’intérim.

Amine Bassi dans tous les bons coups

Avec un Bassi aux manettes, la supériorité technique de l'ASNL est évidente pendant la première mi-temps, à l'image de la talonnade géniale du capitaine nancéien pour Biron, dont la frappe enroulée est détournée par le portier ruthénois (22'). Cette occasion reflète la domination de l'ASNL, à qui il manque encore le geste juste devant et à l'approche du but adverse. Les situations sont plus nombreuses pour les Lorrains même si Valette se détend bien sur un essai de Boissier (38').

En seconde période, le niveau technique de l'ASNL est moins flagrant, ce qui remet Rodez dans le jeu. Les Ruthénois vont alors pousser les Nancéiens à faire davantage d'erreurs sans véritables conséquences car le talent individuel permet aux hommes de Jean-Louis Garcia de faire mal. Bassi, se retrouve à 25 mètres plein axe et place une frappe qui prend de la vitesse avec le vent et se loge sous la barre du gardien de Rodez (0-1-74').

Comme d'habitude...

Un avantage qui malheureusement ne sera que de courte durée, puisque une erreur défensive laisse le champ libre à Bonnet pour égaliser (78'), un air de déjà-vu. Mais l'ASNL a le mérite de repartir, un sursaut d’orgueil insuffisant car il manque la justesse dans le dernier geste pour espérer faire la décision.

Jean-Louis Garcia après la rencontre face à Rodez (1-1)

Amine Bassi auteur du but de l'ASNL à Rodez revient en conférence de presse sur sa performance et celle du collectif

