Il était attendu par les supporters qui avaient déjà pu découvrir les maillots "extérieur" et "third" de l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon a présenté ce mardi 24 juillet, via une vidéo sur son site internet, le maillot "domicile" pour la saison 2018/2019. Une tunique particulièrement sobre, blanche avec deux parements de couleur rouge sous les bras et deux bandes rouges dans le dos au niveau du col. Un maillot, porté par le capitaine Danilson Da Cruz dans la vidéo, qui sera en vente dans la boutique officielle du club dès ce vendredi selon l'AS Nancy Lorraine.