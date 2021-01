Ligue 2 : l'ASNL ramène un point de Guingamp (0-0)

L'ASNL est allée chercher un point ce samedi à Guingamp, 0-0, au terme d'un match soporifique. Dans une rencontre pauvre en occasions, les Nancéiens ont tenu le choc défensivement et surtout auraient dû bénéficier d'un penalty en seconde période.Au classement, l'ASNL est 16e avec 19 points.

Tous les points comptent pour l'ASNL dans la course au maintien surtout quand ils sont pris face à des concurrents directs comme ce samedi soir à Guingamp (0-0). Dans une rencontre fermée, les Nancéiens ont eu les deux meilleures opportunités : la première, par Cissokho qui s'écroule au moment de frapper après avoir éliminé le gardien adverse juste avant la pause, et la seconde, après un penalty oublié alors que Ciss est accroché (63'). Mais le fait marquant de la soirée, est de voir l'ASNL réussir son premier clean sheet depuis le 19 septembre à Charléty face au Paris FC et une victoire, 0-2. Après cette 20e journée, l'ASNL est 16e au classement avec 19 points.

Un match cadenassé

Dans ce match entre deux protagonistes pour le maintien, il ne fallait pas s'attendre à voir du football champagne. Les deux formations aux parcours similaires depuis quelques semaines avaient toutes les raisons pour ne pas prendre de risques en limitant les pertes de balle dans les zones de vérités.

Malgré le verrou posé dans les deux camps, ce sont les Nancéiens qui se sont crées les deux seules opportunités de ces 90 minutes, malheureusement manquées par maladresse, quand Cissokho efface le gardien et s’écroule au moment de conclure avant le retour au vestiaire. L'autre moment clé se situe en seconde période, Ciss s’infiltre entre deux défenseurs guingampais mais il est accroché sans que l'arbitre ne siffle la faute qui pourtant était évidente (63'), pour le coup de pouce du destin, il faudra encore attendre.

Enfin un clean sheet

En revanche, l'attente de la copie propre est terminée, puisque l'ASNL a su enfin trouver la solution pour ne pas encaisser de but, une situation qui n'était plus arrivée depuis le 19 septembre et le succès au Paris FC (0-2). Un clean sheet qui vient récompenser un travail collectif qui n'a pas été gâché cette fois par une erreur individuelle. L'ASNL peut être satisfaite de sa prestation qu'il faudra valider contre Niort samedi prochain à Picot.

Les réactions d'après-match