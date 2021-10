Ligue 2 : L'ASNL réagit en 2ème mi-temps et prend un point au Paris FC

Pendant le 1er quart d'heure, la composition d'équipe assez défensive choisie par Benoit Pedretti a porté ses fruits. L'ASNL était bien compacte, tenait les parisiens à distance. La seule frayeur est venue d'une mésentente entre le défenseur Rosario Latouchent et le gardien Baptiste Valette, mais l'attaquant du PFC a manqué sa frappe.

Et puis malheureusement le mal récurrent qui frappe les nancéiens a encore sévi hier soir, 1er corner parisien, 5 nancéiens sur la même ligne et pas un pour stopper Morgan Guilavogui, lancé (1-0, 18è). On a craint un scénario bien connu, d'autant que le deuxième corner du PFC frôlait la cage nancéienne et quelques minutes plus tard, c'est la barre qui sauvait l'ASNL.

Mi-temps salvatrice

D'après ce qui a été dit après le match, le ton n'est pas monté à la pause et Benoit Pedretti a simplement fait quelques réajustement techniques sur des positionnements et il a décidé de changer la style de défense sur les coups de pied arrêtés. "Je m'en veux" confie le coach nancéien "En début de semaine je voulais mettre en place une défense individuelle sur coup de pied arrêté, on a eu moults discussions, on a choisi de défendre en zone, et finalement j'aurais dû être plus têtu".

Et en effet en changeant de système, l'ASNL a été beaucoup moins en difficulté sur ces phases. Et puis en prenant le jeu à leur compte, les nancéiens ont cantonné les parisiens dans leur camp, le PFC était bien moins dangereux. L'ASNL s'est enhardie et grâce à la belle activité de ses hommes de couloir a arraché l'égalisation. Delos a déboulé à gauche, laissé sur place ses adversaires, avant de centrer au 2è poteau pour Latouchent son alter-ego à droite qui a juste eu à pousser la balle au fond (1-1, 48è).

Le match s'est ensuite équilibré mais l'ASNL a encore eu quelques cartouches en fin de rencontre où elle aurait pu arracher la décision, mais Benoit Pedretti a bien résumé la situation "quand on a été bien malade, on ne guérit pas d'un coup". L'équipe semble avoir retrouvé de l'allant mais a encore pas mal de choses à corriger. Benoit Pedretti a posé quelques bases, le nouvel entraîneur de l'ASNL dont la nomination ne devrait plus tarder devra finir le boulot.

