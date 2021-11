Ligue 2 : l'ASNL rechute à domicile face à Rodez (0-2)

Ce samedi soir à Marcel Picot, l'ASNL recevait, Rodez. Les Nancéiens se sont inclinés, 0-2, au terme d'un match où ils sont tombés sur un adversaire plus réaliste et mature dans toutes les lignes. Leborgne sur penalty (24') et Chougrani (31') ont fait la décision. Au classement, l'ASNL fait du surplace et reste lanterne rouge.

Un contenu intéressant mais un manque de réalisme évident

L'ASNL n'a pas pu confirmer son redressement de ses dernières semaines, la faute à une formation de Rodez bien organisée et surtout efficace. Plombés par deux erreurs défensives, les Nancéiens n'ont jamais pu revenir au score malgré des situations et quelques occasions gâchées par un manque de tranchant et de justesse dans le dernier geste.

Cette défaite n'est certes pas infamante mais elle montre qu'il sera très difficile de rivaliser avec ce genre d'adversaire armé et taillé pour passer une saison tranquille. L'ASNL connaît donc aujourd'hui l'écart qu'il existe avec une bonne équipe du milieu de tableau, elle devra donc aller chercher les points contre les formations de son championnat comme Quevilly, Nîmes et Dijon, ses trois prochains adversaires.