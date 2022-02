Ligue 2 : l'ASNL rechute au Havre (1-0)

Ce samedi soir, l'ASNL est rentrée à vide de son déplacement, au Havre, 1-0. Alioui (13') a profité de l'absence de la défense nancéienne pour inscrire le but du match. Un résultat logique, après un premier acte trop insuffisant et un second peu productif. Au classement, l'ASNL reste dernière.

L'ASNL a été battue ce samedi soir au Havre, sur un but inscrit par Alioui (13'), plus prompt que l'arrière garde nancéienne. Une défaite logique, après avoir offert un terne visage en première mi-temps, l'ASNL s'est montrée à peine plus inspirée lors de la seconde période. Un coup d'arrêt après trois résultats positifs. Au classement, l'ASNL reste lanterne rouge et voit Dunkerque, le barragiste, s'échapper à sept points, avant le match de Grenoble, face à Toulouse, ce lundi.

Une prestation trop insuffisante

L'ASNL a trop peu produit pour espérer autre chose que la défaite ce samedi soir au Havre. Et pourtant, l'adversaire, n'a lui aussi rien proposé. Cette défaite vient sanctionner une équipe nancéienne en manque d'inspiration dans le jeu. Autres carences affichées en terre normande, l'agressivité et la détermination, deux facteurs pourtant indispensables pour une équipe qui joue sa survie.

Un accroc gênant qui vient rappeler que l'AS Nancy Lorraine ne possède aucune marge de manœuvre, et que si elle ne joue pas la même partition, elle va droit dans le mur. Une réaction d'orgueil est attendue à Marcel Picot dès samedi prochain contre Grenoble.

Après la défaite au Havre, l'entraîneur de l'ASNL, Albert Cartier souligne la faible première mi-temps de son équipe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :

- 100% ASNL, du lundi au vendredi à 18h00

- La Minute ASNL, du lundi au vendredi à 6h50