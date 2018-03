Il y a rarement eu match au cours de la rencontre de la 30e journée de Ligue 2 entre Clermont et l’ASNL. Nancy, privé de Muratori, Dembélé, Robic, Cétout et Koura à la dernière minute, a très rapidement été dominé par une équipe auvergnate qui avait fait de ce match un tournant de la saison. A plusieurs reprises, Ajorque et Dugimont se retrouvaient en bonne position mais ne cadraient pas. C’est finalement l’ancien Nancéien Jonathan Iglesias qui crucifiait l’AS Nancy Lorraine à la 38e minute. Sa frappe du pied gauche trouvait le petit filet de Jourdren (1-0).

Bassi sorti à la mi-temps

L’AS Nancy Lorraine restait sans réponse. Au retour des vestiaires, Amine Bassi était sanctionné pour son manque d’agressivité. Le meneur de jeu était remplacé par Laurent Abergel. Nancy se montrait toujours aussi peu intéressante offensivement et poussait de manière maladroite. Sur une frappe de Nordin au point de penalty, l’ASNL réclamait un penalty pour une main d’un défenseur auvergnat. Trois secondes après avoir sorti Yahia pour Barka, Clermont enfonçait le clou. Sur un centre d’Honorat, Ajorque reprenait du gauche en bout de course (2-0, 77e).

L'ASNL s'incline et voit Quevilly, 19e, revenir à seulement trois points après sa victoire contre Auxerre 4 à 1. Nancy est toujours 18e avec deux points de retard sur le premier non-relégable Bourg-en-Bresse.