Ligue 2 : l'ASNL reçoit Le Mans pour prendre le bon wagon

Nancy, France

Pas le temps de souffler pour l'AS Nancy Lorraine. Trois jours après sa qualification en Coupe de la Ligue face à Caen, Nancy reçoit ce vendredi Le Mans pour la quatrième journée de Ligue 2. L'ASNL reste sur trois nuls en championnat, les Sarthois sur trois défaites, mais une qualification en Coupe à Lorient.

Attention à ne pas se relâcher prévient l'entraîneur nancéien Jean-Louis Garcia :

"Ca peut devenir un match très compliqué mais ça je l'ai dit dès lundi dernier après le debrief du match de Lorient. Si on pense qu'après avoir accroché Lorient, les trois points contre Le Mans sont dans la poche, on fait une grosse erreur."

Pas beaucoup de solutions au milieu

Jean-Louis Garcia va devoir composer un onze sans deux milieux défensifs titulaires, Akichi et Marchetti, blessés. Sans Grégoire Lefebvre, pas encore qualifié. L'ASNL qui doit progresser offensivement, être capable de se mettre à l'abri en inscrivant plusieurs buts, l'attaquant Dorian Bertrand en est conscient :

"C'est dommage de pêcher dans la finition. C'est encore le début de saison. On sait que ça va venir. Tant qu'on fait des différences et qu'on a des occasions, c'est aussi l'essentiel."

L'AS Nancy Lorraine doit faire parler sa puissance offensive pour basculer dans la première partie de tableau de Ligue 2. Ce match doit être un tournant pour le coach nancéien Jean-Louis Garcia :

"Une victoire et on est dans le bon paquet, on confirme un bon début de saison. Une victoire nous mettrait dans la zone où on souhaite être. Au bout de quatre journées, ce serait presque un peu précoce mais ce serait bien. Par contre, on perd contre cette équipe et on se retrouve à égalité avec elle."

Avec six points, l'ASNL se repositionnerait au classement. Encourageant même s'il ne faudra pas oublier au moment des analyses que Nancy aura disputé trois de ses quatre premiers matchs de Ligue 2 à domicile.