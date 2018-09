L'AS Nancy Lorraine va-t-elle doubler la mise à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 2 de football ce vendredi ? Nancy, qui reste sur une victoire sur le terrain du Gazélec Ajaccio, reçoit Sochaux, actuellement quatorzième. Les Nancéiens occupent la dernière place du classement. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Les Nancéiens vont mieux mais il faut encore le confirmer, enchaîner un deuxième résultat positif. C'est loin d'être chose aisée pour l'ASNL. Il faut en effet remonter à mai 2016 pour trouver deux succès consécutifs en championnat. C'était lors du titre de champion de Ligue 2. Après sept défaites de suite, le succès à Ajaccio a fait du bien, a montré que le comportement des joueurs de l'ASNL était le bon pour Antony Robic :

Bien sûr, on savait qu'on n'allait pas lâcher mais ça ne payait pas. Les scénarios étaient un peu les mêmes. C'est vrai que là, dans l'envie, l'état d'esprit et la détermination, on a montré qu'on ne lâchera pas."