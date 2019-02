Ligue 2 : l'ASNL redevient barragiste en dominant le Gazelec Ajaccio (3-1)

C'est peut-être un tournant de la saison de l'AS Nancy Lorraine. En s'imposant 3-1 à domicile face au Gazelec Ajaccio, Nancy reprend la 18e place, synonyme de barrage et n'est plus qu'à deux points du premier non-relégable Sochaux, prochain adversaire de l'ASNL. Surtout, Nancy a su remporter un deuxième match consécutif. Ce n'était arrivé qu'une fois par le passé cette saison.

Alain Perrin avait choisi de procéder à deux changements dans le onze de départ qui s'était imposé au Havre avec les entrées de Moimbé-Tahrat et Abergel et les sorties de Saint-Ruf et Ba (blessé à l'échauffement). Des retouches qui n'empêchaient par l'ASNL de débuter le match à toute vitesse. Dès la 34e seconde de jeu, Amine Bassi ouvrait le score. Abergel trouvait l'ouverture en profondeur pour Moimbé-Tahrat sur le côté gauche. Vagner était à la réception du centre mais sa reprise était contrée par un défenseur et c'est Bassi qui poussait le ballon dans la cage vide. Nancy enchaînait et dès la 27e minute, doublait la mise. A 25 mètres, Bassi, encore lui, armait une frappe qui terminait dans le petit filet d'Oberhauser (2-0, 27e).

Vagner finit le travail

Toujours anesthésié, le Gazelec Ajaccio tentait de répliquait mais sur une nouvelle passe lumineuse d'Abergel, Paye se retrouvait tout seul sur le côté droit de la surface de réparation. Sa passe au deuxième poteau permettait à Vagner de marquer son deuxième but en deux matchs (3-0, 37e) . Mais l'ASNL se relâchait et sur un contre, c'est Armand qui se jouait de deux défenseurs pour marquer juste avant la pause (3-1, 41e).

Un but qui allait conditionner la physionomie de la deuxième période. Les Nancéiens se montrait plus fébriles défensivement, moins précis offensivement. Vagner et N'gom manquaient de justesse dans le dernier geste. Plus rien ne serait marqué. Nancy reprend confiance avant de se déplacer à Sochaux dans une semaine.

Petits regrets pour Perrin

Mais attention à l'excès de confiance. Nancy aurait pu, aurait dû s'imposer bien plus largement face au Gazelec selon son entraîneur Alain Perrin :