Ligue 2 : l'ASNL rejointe par Rodez dans les arrêts de jeu perd deux points (2-2)

L'ASNL n'est pas parvenue à battre Rodez ce vendredi soir à Marcel Picot (2-2). Coulibaly a pourtant ouvert la voie d'une tête lobée (9'), mais les Ruthénois ont égalisé par Boissier également de la tête (26') avant que Triboulet (70'), toujours de la tête, ne donne l'avantage à l'ASNL qui lors des arrêts de jeu se fait rejoindre sur un but contre son camp de Coulibaly (90'). Nancy lâche encore des points dans la course au maintien et se retrouve 17ème.

Trop de mauvais choix

Dans cette rencontre entre deux équipes qui luttent pour le maintien, les émotions n'ont pas été légions. L'ASNL dont on attendait une confirmation après son succès à Valenciennes n'avait pas les armes pour rééditer son exploit réalisé dans le Nord. Les absences trop nombreuses sont-elles la seule raison ? Possible, mais elles ne justifient pas les mauvais choix et les erreurs individuelles qui empêchent clairement la formation nancéienne de naviguer en eau calme.

L'ASNL fâchée avec les arrêts de jeu

Les chiffres ne mentent pas. Avec huit buts encaissés durant les arrêts de jeu, première et deuxième mi-temps confondues depuis le début du championnat dont 7 depuis la dixième journée, le constat est inquiétant et montre surtout une fragilité qui met en lumière une certaine incapacité à gérer des situations par manque de sang froid et de réflexion. Ce problème récurent plombe incontestablement la formation nancéienne qui vient de laisser en route quatre points contre des concurrents directs comme Chambly et Rodez. L'ASNL va devoir rapidement trouver la clé sous peine de voir le danger se préciser.