Ligue 2 : l'ASNL renverse Lorient (3-2) et enchaîne un quatrième succès de suite

L'AS Nancy Lorraine a réussi à enchaîner un quatrième succès de suite en Ligue 2, en venant à bout de Lorient, candidat à la montée. Victoire 3-2 grâce à un doublé de Vagner et un but de Bassi. Nancy se rapproche de la 16e place.

Nancy, France

L'AS Nancy Lorraine ne cède toujours pas. Au terme d'un match imparfait mais généreux, l'ASNL s'est imposée face à Lorient, 3e et candidat à la montée en Ligue 1, sur le score de 3-2. Nancy a eté menée par deux fois avant de s'imposer sur un but libérateur de Bassi. L'ASNL reste 17e, avec six poins d'avance sur Béziers, 19e.

Deux buts encaissés identiques

Alain Perrin avait décidé de reconduire le onze victorieux à Sochaux 4-0. Une équipe nancéienne qui réalisait un début de match timide. Après plusieurs incursions dans la surface, Lorient trouvait la faille sur un ballon en profondeur dans le dos de Vagner. Le centre de Delaplace trouvait Hamel dans l'axe (0-1, 28e). Vagner qui se faisait pardonner six minutes plus tard. Suite à un centre mal dégagé par la défense, l'international cap-verdien réussissait une tête lobée et permettait à Nancy de recoller (1-1, 34e).

Mais l'ASNL ne retenait pas la leçon et encaissait une deuxième but, copie conforme du premier. Hamel signait un doublé, comme à l'aller (1-2, 43e). Vagner faisait parler son caractère et sa force de frappe. Sur une mine du pied droit, de l'extérieur de la surface, il trouvait les filets de Meslier juste avant la pause (2-2, 45+1). Cinquième but, déjà, pour Vagner, arrivé au mois de janvier.

Vagner dans tous les coups

La pause s'avérait salutaire pour l'ASNL qui resserrait le jeu défensivement et faisait mal offensivement à son adversaire. Sur un contre, Vagner récupérait le ballon dans ses trente mètres avant de trouver plein axe N'Gom, dont la frappe du gauche heurtait le poteau. Bassi, opportuniste, marquait dans le but vide (3-2, 71e). Sa cinquième réalisation de la saison. Poussée par le public, l'ASNL ne concédait quasiment plus d'occasions et enchaînait un quatrième succès de suite avant de se rendre à Grenoble dans une semaine.

Revivez le troisième but nancéien dans les conditions du direct