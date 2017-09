Ligue 2 : l’ASNL replonge et s’incline face Quevilly-Rouen (2-0)

L’ASNL s’est inclinée logiquement ce vendredi soir contre Quevilly-Rouen Métropole, 2-0. Un revers qui s’est dessiné en seconde période pendant laquelle l’ASNL s’est éteinte sans réagir. Inquiétant dans l’état d’esprit. Au classement, l’ASNL se retrouve à une peu glorieuse 16ème place.

L’ASNL est toujours malade et bien malade. Sa défaite au Mans, face à Quevilly-Rouen Métropole (2-0) le prouve. Auteure d’une seconde période proche du néant, l’ASNL a été punie par Gapka (72e) et Duhamel (76e). Au-delà du résultat, l’attitude collective est plus que préoccupante. Sans ressorts, les Nancéiens ont été avalés dans l’agressivité et ont montré une grande faiblesse mentale.

Les résultats complets et le classement de l'ASNL

Incapable dans un premier temps de prendre le jeu à son compte, l’ASNL s’est ensuite montrée défaillante lorsqu’il a fallu réagir. Cette faillite collective remet l’ASNL face à ses doutes avant la venue de Bourg-en-Bresse ce mardi (21h00) et le déplacement à Lorient samedi 23 septembre (15h00).

A venir : les réactions après la défaite de l’ASNL face à Quevilly.