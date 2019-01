Ligue 2 : l'ASNL replonge face au Paris FC (1-2)

Ce vendredi soir, l'ASNL a été battue à Marcel Picot par le Paris FC. Malgré l'ouverture du score de Marchetti (8'), l'ASNL a ensuite déjoué et s'est faite punir par Perraud (29') et Lopez (74'). Cette défaite scotche les Nancéiens à la 19ème place du classement.

Nancy, France

Le Paris FC est venu s'imposer ce vendredi soir à Marcel Picot (1-2) face à des Nancéiens qui restent englués dans les bas-fonds du classement de Ligue 2. L'ouverture du score rapide de Marchetti (8') n'aura servi à rien car Perraud (29') et Lopez (74') ont scellé le sort d'une ASNL en perdition. Rencontre marquée par l'hommage rendu à Jordan, membre actif des Saturday FC, décédé fin 2018 avec notamment une minute d'applaudissements.

L'hommage des supporters de l' @asnlofficiel à Jordan, membre des Saturday FC décédé en fin d'année 2018 pic.twitter.com/p33BOW1lxD — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) January 11, 2019

Le match

Le Paris FC l'a une nouvelle fois démontré, pour bien voyager en Ligue 2, rien ne vaut une certaine solidité et une insolente dose de réalisme. Des qualités que l'ASNL ne tarde pas à démontrer en début de match et qui lui permettent de se mettre sur orbite grâce a une météorite de Marchetti (8'). On se dit alors que la soirée s'annonce difficile pour le Paris FC et sa meilleure défense. C'est sans compter sur l'auto-destruction nancéienne qui offre à son adversaire les cartouches pour revenir dans le match.

Les mauvais choix, les erreurs techniques, le manque de mobilité et un brin de malchance, il n'en fallait pas plus pour que les Parisiens n'égalisent par Perraud (29'). Le latéral gauche du PFC voit son coup franc détourné par le mur nancéien. Les deux formations regagnent les vestiaires à la pause dos à dos (1-1).

Une ASNL avec le frein à main

La seconde période est tout aussi pauvre en occasion. L'ASNL évolue toujours avec le frein à main et déjoue. Le festival des mauvaises passes se poursuit. Le Paris FC sans se montrer brillant attend son heure. La patience paye à un quart d'heure de la fin, quand Lopez lancé en profondeur prend la défense nancéienne à revers et lobe Chernik (1-2). L'ASNL reste sans ressort et ne peut que s'incliner contre une équipe du Paris FC qui se retrouve 3ème au classement.

Manque de confiance

Curieusement, le but de Marchetti n'a pas donné confiance à l'AS Nancy Lorraine comme le regrette l'entraîneur Alain Perrin :

"On a donné confiance à l'équipe parisienne. On s'est mis le trac tout seul avec des fautes techniques, des pertes de balles inhabituelles."